Actualmente Brad Pitt se encuentra atravesando una disputa legal por el divorcio con su exesposa y madre de sus hijos, Angelina Jolie. Sin embargo, ahora el actor enfrenta un nuevo problema ya que al parecer fue demandado por la actriz Jennifer Aniston, quien fue su esposa desde el 2000 al 2005.

Si Brad quiere hacer lo correcto con Jen, buscará en su bolsillo y le entregará un cheque por $100 millones, lo que sería una gota en el océano si la venta se lleva a cabo FACEBOOK

Esta noticia se dio a conocer por la revista de chismes ‘Heat World’. Una fuente cercana le comentó al medio que la intérprete de ‘Friends’ le está exigiendo $100 millones de dólares a Pitt debido a que planea vender la productora ‘Plan B’, la cual crearon juntos en 2001.



Cuando Aniston y Pitt decidieron terminar su relación, la pareja estuvo de acuerdo en que el intérprete de ‘World War Z’ quedará como el propietario único de la compañía. Sin embargo, recientemente Jennifer manifestó que ella nunca recibió una suma acorde a su participación en la productora.



“Esto no se trata solo de dinero. En lo que respecta a Jen, lo que es de igual importancia es el principio. La cosa es que ella fue co-creadora y fundadora de Plan B, y aunque técnicamente pasó a manos de Brad, no ha tenido el crédito que se merecía por construirla desde el principio”, afirmó la fuente en el medio ya mencionado.

“Jen espera reconocimiento y participación suponiendo que la venta de Brad se lleve a cabo. Hasta hace solo unos años, Jennifer y Brad estaban intercambiando ideas, pero ahora se supo que Brad ha tenido esta venta en proceso durante bastante tiempo (...) Si Brad quiere hacer lo correcto con Jen, buscará en su bolsillo y le entregará un cheque por $100 millones, lo que sería una gota en el océano si la venta se lleva a cabo”, concluyó.



Plan B a lo largo de los años han lanzado películas exitosas como “Departed”, “12 Years A Slave” y “Moonlight”, las cuales han sido nominadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en los Premios Oscar.

Hasta el momento, no se conoce la opinión de Pitt sobre la demanda de Aniston.

