El costo de ser la protagonista de una de las comedias estadounidenses más exitosas, como Friends, le pasó factura a la actriz Jennifer Aniston.



A pesar de ser una de las actrices más queridas en el elenco de la serie, ha confesado sentirse muy presionada frente a las preguntas y las intromisiones en su vida privada, incluidos los rumores sobre el porqué no tiene hijos a sus 52 años.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz se despachó y dijo cómo se sentía con estos rumores, que la han aquejado durante toda su carrera.

'No tienen ni idea': Jennifer Aniston

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Aniston y Jimmy Kimmel, en el escenario de los Emmy 2020. Foto: Efe



"Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos?", dijo frente a rumores que la han señalado por supuestamente primar su imagen y su carrera antes que desarrollar una faceta maternal en su vida.



"No sé por qué hay una vena tan cruel en la sociedad", aseguró sobre estos rumores, que son manejados por "revistas del corazón".



La también protagonista de la serie de Apple TV, The Morning Show, dijo que seguramente si fuera hombre, sería diferente: "Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran; a las mujeres no se nos permite".



Aniston también dio las claves que ha encontrado para hacer el balance entre su vida personal y profesional: "La gente ciertamente se proyecta sobre ti. Así que despareces todo lo que puedes, te diviertes, coges esos papeles raros, recuerdas que tienes un grupo maravilloso de amigos y tu vida es bendecida y haces lo mejor que puedes".



EL TIEMPO