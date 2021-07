Jennifer Aniston reveló cuáles son sus secretos de belleza

Jennifer Aniston es una de las actrices y celebridades de Hollywood que más suspiros le ha robado a los espectadores . Esto gracias a su belleza y las excelentes interpretaciones que ha hecho en producciones como ‘Misterio a bordo’, ‘Viviendo con mi ex’ y ‘¿Quiénes son los Miller?’.



Esta actriz, directora y productora de cine estadounidense aún es recordada por muchos por su participación como ‘Rachel Green’ en una de las series norteamericanas más icónicas y amadas por diferentes generaciones de televidentes: ‘Friends’.



A sus 52 años la famosa, nacida en Los Ángeles, California, sigue luciendo despampanante; razón por la cual muchos quieren conocer los secretos de belleza que le han permitido seguir luciendo radiante a pesar del paso de los años.

Aquí les compartimos algunos de los consejos que ha revelado en diferentes entrevistas:

Tomar mucha agua

Mantener el cuerpo hidratado es vital para el correcto funcionamiento del mismo, sumado a que la bebida constante de líquidos, idealmente de agua natural, favorece el tener una piel de porcelana y eliminar toxinas.



Esto sí que lo tiene claro Jennifer Aniston, quien en entrevista con ‘Vogue US’ reveló que consume dos litros y medio de agua al día:



“Como este es el único cuerpo que tenemos, tenemos que ser realmente buenos y conscientes de lo que comemos y cómo cuidamos a nuestra piel. Hidratarnos con agua, es muy importante para lograr ese brillo extra”.



Bloqueador solar y cremas para manos

Nadie está exento de la radiación solar y los rayos UV, por eso Jennifer nunca sale de su vivienda sin aplicarse protección e hidratarse la piel. Incluso así no salga, se aplica bloqueador para protegerse de la luz azul de las pantallas digitales de dispositivos como televisores, celulares y tabletas.



“Lo traigo en mi coche, en mi bolso, en la alberca, en la cocina, en el cuarto, en el baño. En todos lados. Así como mi crema de manos. Cremas y bloqueador todo el tiempo”, confesó.

No ser adicta al celular

La hiperconectividad en la que vivimos en la actualidad favorece también la generación de estrés, factor que afecta directamente el estado de salud corporal y mental. De acuerdo con la actriz, por decisión propia, decide alejarse de los dispositivos tecnológicos lo máximo que sea posible.



“No veo la pantalla de mi teléfono durante las primeras horas luego de despertarme. La diferencia que esto hace en mi mente impacta sobre el resto del día”, comentó.

Ayuno intermitente

Esta celebridad se ha unido a diferentes famosos que practican una peculiar abstinencia que está de moda. Consiste en ayunar durante 16 horas y luego comer durante las 8 horas siguientes. Vale aclarar que esta práctica sigue siendo cuestionado por nutricionistas y que la recomendación a la ciudadanía es que cualquier ajuste a su dieta se haga con la asesoría de un especialista.



“Hago ayunos intermitentes, entonces no como nada por la mañana. He notado una gran diferencia cuando no como algo sólido por 16 horas. Tu cuerpo te escucha”, dijo la actriz.



