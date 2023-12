Jennifer Aniston revela que Mathew Perry le envió un mensaje en la mañana de su muerte

El pasado 28 de octubre, se dio a conocer la noticia que Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en Friends, había fallecido a sus 54 años de edad. Una de las personas más cercanas a él fue la actriz Jennifer Aniston, quien quiere que el mundo sepa que su amigo se encontraba en un buen lugar antes de su prematura muerte.

Estaba literalmente enviándole mensajes de texto esa mañana, el gracioso Matty. No sentía dolor. No estaba luchando. Él era feliz FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, Aniston tuvo una entrevista con el medio 'Vareity' para presentar la nueva temporada de su serie 'The Morning Show', la cual protagoniza junto a Reese Witherspoon. Sin embargo, en un punto de la conversación comenzó hablar de su participación en la serie de Friends y la muerte de su coprotagonista Matthew Perry.



(Lea también: Fotos: ellas son las parejas de los humoristas de 'La vuelta al mundo en 80 risas').



En ese sentido, ella manifestó que quieren que lo recuerden como un hombre que vivió bien y ayudó a los demás.



"Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”, aseguró entre lágrimas. Asimismo, agregó: “Estaba literalmente enviándole mensajes de texto esa mañana, el gracioso Matty. No sentía dolor. No estaba luchando. Él era feliz".

Por su parte, Reese Witherspoon estuvo apoyando a la actriz durante toda la entrevista y recalcó: "Es importante que la gente sepa eso". Por lo que Aniston continuó diciendo: "Quiero que la gente sepa que él estaba realmente sano y que estaba mejorando. Estaba en una persecución. Trabajó muy duro. Realmente se le enfrentó una situación difícil. Lo extraño muchísimo. Todos lo hacemos. Vaya, nos hizo reír mucho”.



Perry luchó contra la adicción durante gran parte de su vida, pero cuando fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, fuentes policiales le dijeron a 'TMZ' que no se encontraron drogas en la escena y no había signos de juego sucio.



(Lea también: Murió Andy García, el popular 'influencer' imitador de voces: esto se sabe).



Por otro lado, La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles le confirmó a la revista 'People' que habían completado la autopsia y los resultados están pendientes de un informe toxicológico. Según el mismo medio, un registro en línea tiene el estado de la causa de muerte del actor, actualmente catalogado como “diferido”, ya que está “pendiente de investigación adicional”.

Cuando se dio a conocer la noticia de su muerte, varios de sus seres queridos y la comunidad de Hollywood lo honraron con conmovedores homenajes en las redes sociales. Incluso la familia de Perry comentó que querían establecer una fundación a su nombre para apoyar a quienes sufren de abuso de sustancias, algo que el difunto actor pensaba hacer.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Quién es el imitador detrás de Carín León, ganador de 500 millones en 'Yo me llamo'?

Fans de Shakira, indignados con victoria de Carin León, en final de Yo me Llamo 2023

Mafe Walker, 'de otro planeta': increíble cambio de 'look' de la mujer viral en redes