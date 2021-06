Jennifer Aniston habla de su relación actual con Brad Pitt

Jennifer Aniston y Brad Pitt son dos de los actores más reconocidos de Hollywood. Su historia de amor se convirtió en una de las más populares de la farándula internacional y cautivó a varios usuarios en el mundo. Algunos, incluso, esperan que vuelva a existir una relación entre ellos.



(¿Jennifer Aniston y Brad Pitt volvieron? Rumores ahora son más fuertes)

Al menos eso ha quedado claro tras los dos encuentros que tuvieron el año pasado. El primero ocurrió durante los Premios del Sindicato de Actores. Ambos fueron galardonados durante el evento que se celebró en Los Ángeles, EE. UU.



La emoción en su saludo, que fue registrado en la cuenta oficial de Twitter de la ceremonia, cautivó a los usuarios en redes sociales y a la prensa. Una secuencia de tres fotos suscitó especulaciones que después fueron tomando vuelo.

Meses después, durante una videollamada grupal con otros colegas, un nuevo cruce de palabras entre ellos despertó el interés mediático.



- Hola, Aniston

- Hey, Pitt

- ¿Cómo estás?

- Bien cariño, ¿y tú?

- Yo, bien



En ese momento, varios rumores sobre sus salidas se potenciaron. La pareja, que comenzó a salir en 1998 y que se casó en 2000, volvió a acaparar las portadas de varios de los tabloides de entretenimiento más importantes del mundo. No obstante, todo quedó en el aire. No había confirmación absoluta de lo que estaba pasando entre ellos.





(Aniston y Pitt se habrían visto en secreto por ‘miedo’ a Angelina)

Esta semana se conoció la conversación entre la actriz de 'Friends' y Howard Stern en su programa 'The Howard Stern Show'. El reconocido presentador le preguntó a Aniston sobre sus encuentros y su relación con Pitt: "¿No fue algo incómodo?"



Ella contestó que no. "Fue divertido. Brad y yo somos amigos. Somos amigos y hablamos".



Eso mismo lo ratificó en una entrevista que concedió con la revista People. Reconoció que tiene una buena relación con su expareja pero aseguró que en la actualidad no está saliendo con alguien.



(Le puede interesar: Reencuentro de 'Friends' se iba a detener por 'mal parqueo' de buses)



Además, aclaró que no usa las aplicaciones de citas, tipo Tinder o Bumble, para quedar con alguien. "Prefiero ceñirme a las formas normales de tener citas. Que alguien te invite a salir. Esa es la forma en que lo preferiría".



Sobre el matrimonio dijo que "no está en el radar" y aseguró que quiere vivir una vida agradable y divertirse. "No tiene que estar grabado en un documento legal para ser algo".



"Estoy en un lugar realmente tranquilo. Tengo un trabajo que amo, tengo personas en mi vida que lo son todo para mí y tengo perros hermosos", añadió.



Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005. En 2018, se divorció de su segundo esposo, el actor Justin Theroux, con quien estuvo casi siete años juntos.



EL TIEMPO