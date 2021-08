Jennifer Aniston decidió alejarse de seres queridos que no se vacunaron

Jennifer Aniston, la reconocida y exitosa actriz estadounidense, fue la portada de la más reciente edición de la revista 'InStyle'. En la entrevista que le concedió a esta publicación, además de hablar sobre su vida y carrera, también conversó sobre la situación actual que vive el mundo por la pandemia.



Aseguró que la crisis generada por el coronavirus puso a reflexionar a las personas, especialmente a las que les gusta trabajar y estar ocupadas todo el tiempo. Para ella, este tiempo ha sido importante "para reducir la velocidad, tomar todo esto y revaluar, revaluar y excavar. Literalmente, limpiar la basura que no necesitamos", aseguró.



La protagonista de 'Friends' y 'The Morning Show' también contó que en este periodo ha entendido que es difícil complacer a todo el mundo y que su ansiedad bajó luego de que "eliminó" toda clase de cosas que pensaba que eran necesarias.

Aniston, además, criticó que todavía haya personas que "simplemente no escuchan los hechos", refiriéndose a quienes no creen en la vacuna contra el covid-19. "Es una verdadera lástima. Acabo de perder a unas cuantas personas en mi rutina semanal que se han negado o no han revelado [si se habían vacunado o no], y ha sido lamentable". afirmó.



La actriz explicó que, para ella, es una responsabilidad moral y profesional que las personas informen si ya han obtenido la dosis pues no todos se pueden hacer pruebas todos los días. También comentó que la situación, sin embargo, es complicada, pues "todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no parecen estar basadas en nada más que el miedo o la propaganda".

En mayo de este año, la artista completó su esquema de vacunación y en su cuenta de Instagram compartió una imagen asegurando que se sentía muy bien. Asimismo, hizo énfasis en que en Estados Unidos eran "extremadamente afortunados" por tener acceso a las vacunas covid-19. "Por desgracia, no es así en todas partes... y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Piensa en aquellos que no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abraza a sus amigos y familiares", escribió en ese entonces.

Precisamente, Estados Unidos ha endurecido de nuevo sus medidas de nuevo por la propagación de la variante delta del coronavirus. En Nueva York, incluso, le pedirán a los ciudadanos certificados de vacunación para entrar a ciertos sitios públicos, convirtiéndose así en la primera ciudad del país en tomar una decisión de ese estilo.



