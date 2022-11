Durante años, el nombre de Jennifer Aniston ha encabezado los titulares de los medios por varios motivos. Desde sus apariciones y estelares, hasta rumores relacionados con su vida personal. En cuanto a esto último, más de una vez las redes sociales y la prensa se han centrado en un tema en específico: su maternidad.

Frente a eso, la actriz decidió por primera vez aclarar que realmente siempre quiso ser madre y que se sometió a varios tratamientos para serlo. Esto fue lo que reveló en una entrevista hecha por la revista estadounidense ‘Allure’, la cual le ha dado la vuelta al mundo en tan sólo unas pocas horas debido a sus declaraciones.



En un principio dijo que había evitado hablar sobre los rumores de su embarazo durante mucho tiempo, pues no se sentía cómoda tocando el tema mientras que, lejos de los reflectores, realmente estaba intentando tener un bebé.

“Traté de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí. Todos los años y años y años de especulación, fue muy duro", comentó la artista.



Sin embargo, según lo que relata, hasta ahora se vio realmente preparada para hablar sobre las múltiples dificultades a las que se enfrentó durante tantos años que le impedían su deseo de formar una familia.

Fecundación in vitro

Aniston explicó que ha pasado varios años intentando ocultar su historia sobre la fecundación in vitro porque sentía que era algo muy personal. Además, los antecedentes mediáticos que tenía con respecto al tema no eran muy alentadores.

Tras su separación con Brad Pitt en el 2005, la intérprete fue duramente criticada por no haber tenido hijos con el actor. De hecho, muchas personalidades y medios la tildaron de ‘egoísta’ por no haber formado una familia.



"Fueron mentiras absolutas", dijo con respecto a las suposiciones de los medios: "La narrativa de que yo era simplemente egoísta... Que solo me importaba mi carrera y que nos habíamos divorciado porque yo no quería un hijo”.

Años después, la actriz intentó tener hijos por medio de la fecundación in vitro, proceso que, según la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense, consiste en la unión de un óvulo y un espermatozoide en un laboratorio. Una vez realizada la fecundación, los embriones son colocados dentro del útero de la mujer de 3 a 5 días después.



Con respecto a este proceso Aniston no dio muchos detalles de cuándo lo hizo. Sin embargo, sí recalcó que también había intentado con otros métodos.

"Estaba pasando por el tratamiento, bebiendo tés chinos, lo que sea. Estaba intentando de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas", señaló.



Por otro lado, también afirmó que no se arrepiente de no poder haber tenido hijos y que, al contrario, se siente tranquila de que aquella etapa haya terminado. Así mismo, al finalizar reflexionó sobre cómo la sociedad puede llegar a juzgar a las mujeres sólo por no cumplir un ‘rol’.



"La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo. La forma en que me retratan los medios de comunicación es un reflejo de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, en comparación con un estándar distorsionado de belleza", concluyó.

