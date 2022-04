En un diálogo reciente con la revista ‘People’, la actriz Jennifer Aniston de 54 años, reveló que sufrió por mucho tiempo problemas del sueño como insomnio, sonambulismo e incluso ansiedad a la hora de dormir.



Ella misma contó que desde sus 30 años está lidiando con estos trastornos y reveló que cada vez que se iba a la cama su mayor temor era no poder dormir. Tanto así que, la reconocida actriz describió que para ella su cama era como “caminar por una tabla”.

“Empezó como algo que simplemente aceptaba y luego, de repente, te das cuenta de los efectos de tu falta de sueño y de cómo afecta a tu día, a tu trabajo, a tu función mental y a tu físico”, afirmó Aniston en la revista ‘People’.



Ella relata que cuando intentaba dormirse y no podía terminaba mirando el reloj, algo que resultaba peor ya que le recordaba las horas de sueño que le faltaban, esto hacía que se preocupara más por no poder dormir.



Como declaró en la entrevista, al principio la actriz no le dio importancia, pero luego se convirtió en algo con lo que realmente luchó durante años.



“Solía ser lo último en la lista, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño, si realmente no puedes hacer ejercicio y realmente no puedes comer bien o si no has dormido bien porque tu reloj biológico está completamente desfasado", comentó Aniston.

También admitió que sufrió de sonambulismo y reveló que muchas veces se levantaba porque sonaban las alarmas de su casa que ella misma activaba cuando caminaba dormida.



"Se me conoce por hacer eso. Me han despertado las alarmas de la casa que he disparado. Y creo que ya no hago eso, eso fue cuando estaba muy privada de sueño", comentó.



Debido a sus problemas para dormir decidió unirse a una campaña llamada ‘Seize the Night and Day’, lo que en español traduce ‘Aprovecha la noche y el día’.



Esta campaña es un espacio donde las personas pueden encontrar noticias y consejos para tratar sus problemas de sueño.

Ritual para dormir

Aniston aparte de tener ayuda médica ha creado un ritual nocturno que la ayuda a conciliar el sueño rápidamente.



Actualmente practica algunos ejercicios de yoga y deja su celular fuera de la habitación, según comentó a la revista ‘People’.



La actriz intenta dormir todos los días a la misma hora, pero ha confesado que no es algo fácil por su trabajo. Además, ha tenido que sacrificar algunas de las cosas que ama para tener mejores resultados a la hora de acostarse.



Sin embargo, ha señalado que hay una cosa que no está dispuesta a hacer y es dejar de dormir en la cama son sus tres perros, ya que, dice que es algo demasiado acogedor cuando los abraza, así lo afirmó al citado medio.

