Jenna Ortega habló de la película con escenas sexuales por la que ha sido criticada

Con 21 años, Jenna Ortega asumió un nuevo reto en su vida actoral de la mano del personaje ‘Cairo’ en la película ‘Miller’s Girl’, que se estrenó el 26 de enero del 2024.

La historia gira en torno a un escritor frustrado que se dedicó a la docencia, pero se ve envuelto en una complicada relación con una estudiante, de 18 años, luego de una tarea de escritura artística.



El personaje principal estuvo a cargo del actor Martin Freeman (52 años), con quien Jenna tuvo que realizar escenas subidas de tono.



Sobre esto, Kristina Arjona la coordinadora de intimidad le dijo al medio de comunicación ‘Daily Mail’, que siempre estuvo acompañando a la joven y dialogando las escenas sexuales para saber hasta qué punto Ortega se sentía cómoda con lo que se grabaría.

“Hubo muchas, muchas personas a lo largo de este proceso, interactuando con Jenna para asegurarse de que fuera consistente con lo que ella se sentía cómoda, y ella estaba muy decidida y muy segura de lo que quería hacer”, expresó Arjona.



La mujer agregó que, si algo no le hubiera gustado a Jenna, no se habría filmado, pues su prioridad es que los actores se sientan bien.



Jenna Ortega habla de ‘Miller’s Girl’

En la promoción de la película, Jenna Ortega confesó cómo se enteró del personaje de ‘Cairo’ y lo mucho que le gustó la idea de interpretarla.



“El guion me llegó un día y yo sabía que era un guion muy buscado, (...) en cuanto lo leí, era tan distinto a cualquier otra cosa que hubiese leído antes, en cuanto a sus personajes, pero también la construcción de la historia estaba escrito tan bonito, era la primera vez en mucho tiempo que quería algo tanto y envíe muchos correos, cartas, videos, todo lo que pudiera conseguirme un papel en el proyecto”, confesó.

De la misma manera, detalló qué la cautivó de ‘Cairo’ para luchar y conseguir el papel.



“Cairo no es una adolescente normal, es inteligente y consciente y tiene una complejidad que no había visto en otros papeles que he interpretado que tenían su edad, la manera en la que habla todo es poesía, estaba muy emocionada e interesada por las dinámicas de poder que entran en juego, pero Cairo es un personaje fuerte, poderoso y bastante enigmático. Es muy especial, muy única y no quería dejarla ir”, detalló.



