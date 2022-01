Jenna Jameson es reconocida por su paso en la industria del entretenimiento para adultos. Incluso, se le llama como ‘La reina del porno’ por su participación en más de 200 películas. La estadounidense, de 47 años, ahora está dedicada a su familia y a la difícil enfermedad que le fue diagnosticada.



(Le recomendamos: Billie Eilish confiesa que fue adicta a la pornografía cuando tenía 11 años).

Jameson ha estado en los últimos días internada en un centro hospitalario luego de presentar malestares: vomitaba con frecuencia y no se movilizaba fácilmente, según reveló Lior Bitton, su esposo.



“No podía caminar para ir al baño, se caía. Tenía que levantarla y llevarla a la cama”, aseguró Bitton en un video que publicó en el perfil de Instagram de Jameson.



Ante la situación, decidió adquirir un caminador con la esperanza de que ella lograra moverse, así fuera por los pasillos del hogar. No obstante, sus piernas no respondieron.



La exactriz porno fue llevada al hospital, donde se le practicaron distintos exámenes y una resonancia magnética hasta encontrar el origen de sus padecimientos.



(Siga leyendo: Actriz porno Adriana Chechik reveló que tiene lesiones óseas por su trabajo).

Diagnóstico de Guillain-Barré

Solo quiero decirles que he visto todos sus mensajes de apoyo y los aprecio mucho FACEBOOK

TWITTER

“Hola a todos, ¿cómo están? He estado en el hospital y obtuve algunas respuestas”, anunció Jameson en un nuevo video publicado en la tarde del lunes 11 de enero y que supera las 85 mil reproducciones.



En el metraje, de cerca de dos minutos, apareció recostada en una camilla, llevando pijama y conectada a algunos aparatos.



“Estoy lidiando con un síndrome llamado Guillain-Barré y solo quiero decirles que he visto todos sus mensajes de apoyo y los aprecio mucho”, precisó y dijo que ya había comenzado su tratamiento con inmunoglobulina intravenosa (IgIV).



(Puede leer: El primer hombre en el mundo que pudo vivir sin corazón ni pulso).



El Guillain-Barré es un “trastorno poco frecuente”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en el que el sistema inmunitario ataca las propias neuronas y produce debilidad, hormigueo y una parálisis del cuerpo.



Las personas deben someterse a procedimientos como el IgIV que consiste en inyectarles anticuerpos extraídos de la sangre de donantes, con tal de recuperarse totalmente.



La exactriz hizo una claridad frente a los comentarios de algunos internautas, pues aseguró que no se le ha aplicado ningún tipo de vacuna: “No es una reacción a una vacuna”.

Vale decir que “en muy raras ocasiones” este síndrome es causado luego de la vacunación contra la influenza, de acuerdo con los CDC. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos también puntualizan que si se presenta uno de esos casos, es uno entre un millón de vacunas aplicadas.



Además, la Organización Panamericana de la Salud señala que aún no existe evidencia o relación entre el Guillain-Barré y las vacunas contra el covid-19.

¿Volverá a caminar?

Jenna Jameson tiene una hija de cuatro años con Lior Bitton. Según sus publicaciones en redes sociales, estaba enfocada en el cuidado de la pequeña y en un emprendimiento personal.



(Lea también: ¿Premonición? Esposa de Chris Hemsworth se tatuó a Thor siendo niña).

Por el momento, no ha revelado más detalles del tratamiento a seguir para lidiar con el síndrome.



Eso sí, podría volver a caminar, ya que entre el 60 y el 80 por ciento de los pacientes, a partir de datos del portal especializado de Mayo Clinic, recupera la movilidad después de seis meses. Aunque, continuaría con malestares como debilidad o fatiga.

Más noticias

- Esposa de Novak Djokovic pide ‘amor y respeto’ tras problemas del tenista.

- Capturan a creadores de aplicación que 'subastaba' a mujeres musulmanas.

- Nostradamus y su profecía sobre el fin de la Reina Isabel y la monarquía.

- Elon Musk: cinco consejos para que los jóvenes triunfen en la vida.

- ‘Me casé por despecho, pero aún sigo enamorado de mi exnovia’.

Tendencias EL TIEMPO