En días pasados, corría el rumor en redes sociales que los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel, quienes habían terminado su relación a principios de marzo, estaban juntos nuevamente en un viaje en Cancún, México.

Los influenciadores se habían visto envueltos en polémicas después de que se difundió un video de Cossio besándose con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, tan solo horas después de haber confirmado su ruptura con Muriel.



La modelo Jenn Muriel no se había pronunciado al respecto anteriormente. Sin embargo, el pasado domingo decidió aparecer en sus historias de Instagram para hablar sobre si estaba o no estaba saliendo nuevamente con su expareja.



“Yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal (...) Yo no sé en qué momento cuando uno decide ser creador de contenido firma algo en donde dice que las personas tienen que opinar sobre su vida personal”, afirmó Muriel en un video de sus historias de Instagram.



A esto añadió: “Si yo estoy o no estoy con mi ex creo que es algo que solamente me incumbe a mí, eso no le tiene porque doler a nadie más. Veo muchísimas personas que están super ofendidas, tirándome de mentirosa y de ‘showsera’”.



La influenciadora comentó que le habían dicho que estaba creando polémica solamente por marketing y con el fin de ganar más seguidores. Sin embargo, Muriel señaló que no entendía la lógica de estos argumentos y no tendría por qué hacer eso.



“Yo ni siquiera quise salir a hablar la vez pasada del tema. Lo único que dije es que cada quien vive su vida como mejor le parezca y sigo opinando lo mismo “, concluyó en sus videos.



Adicionalmente, la creadora de contenido publicó una historia donde escribió que su contenido no tendría nada que ver con su vida personal y que seguirá publicando lo que a ella mejor le parezca.



La influenciadora salió a hablar sobre los rumores. Foto: Instagram:@jennmuriel

“La gente va a seguir armando chismes, no voy a aceptar ni a desmentir nada” fue la frase con la que inició el texto. “Yo viviré mi vida como mejor me parezca y cada quien que crea, piense y opine lo que quiera”, añadió Muriel.



Después de aclarar que no compartirá nada de su privacidad y que su contenido estaría relacionado con otras cosas, concluyó las historias con la frase “Les envío mucho amor y la mejor energía”.



Aunque anteriormente Cossio había estado hablando y aclarando su situación sentimental con Muriel, cuando afirmó que nunca le fue infiel con Aida Merlano y que seguían en contacto, el influenciador no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de su ex pareja.





Tendencias EL TIEMPO.

