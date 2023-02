Jenn Muriel y Yeferson Cossio sorprendieron a sus seguidores cuando a mediados del año 2022 revelaron que habían terminado su relación de más de 10 años. Aunque ya han pasado varios meses desde su ruptura, algunos internautas siguen preguntándole a los famosos por su ex pareja.

En una transmisión en vivo Jenn Muriel respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre los proyectos que tiene en camino. Sin embargo, el tema de su relación con Yeferson Cossio surgió en la conversación, cuando uno de los internautas le preguntó si estaba preparada para tener una nueva relación amorosa.



La joven respondió que por ahora está viviendo el momento y que no descarta la idea de enamorarse de nuevo, pero resaltó que por ahora no es su prioridad y que está sanando varías cosas que le dejó su relación anterior.



Además, mencionó que el hecho de que no la vean con alguien, no significa que le este guardando una clase de luto a Yeferson Cossio.



“Yo no le estoy guardando luto a mi ex, jamás”, aseguró. Además, aclaró que esa expresión le parece inadecuada para representar lo que está viviendo. “Se trata más de uno mismo. Les voy a ser súper concreta, yo tuve una relación de 10 años y después de eso me quiero dar mi espacio, trabajar en mí misma, sanar muchas cosas, me quedaron muchos aprendizajes de esa relación que jamás volvería a repetir”, comentó.



Asimismo, explicó que no tiene nada en contra de las personas que empiezan una relación al poco tiempo de terminar, pues puede pasar que se encuentren a la persona correcta al poco tiempo. Sin embargo, comentó que en su caso ella quería sanar para no repetir los mismos errores que cometió en su ex relación.



Por otro lado, en su transmisión también la cuestionaron si en un futuro volvería a salir con Cossio. Pero esta vez, dejó en claro que no está interesada en volver a tener una relación con el paisa.



“No regreso con mi ex porque no, porque se acabó. Es que ¿Cómo les hago entender que ya pasamos esa página? ... Se pasó la página y ya cada quien está viviendo su vida. No hay rencores, sea lo que sea que haya pasado acá hay gratitud y aprecio porque obviamente hubieron momentos muy bonitos, muchísimas enseñanzas y yo creo que eso es lo que todas las personas deberíamos guardar cuando terminan una relación”, concluyó Muriel.

