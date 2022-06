Jenn Muriel y Yeferson Cossio, ambos creadores de contenido digital, han sido una de las parejas más populares del país, sin embargo, su relación terminó tras casi 10 años de noviazgo.



La pareja ya se había dado varias oportunidades en los últimos meses, pero aparentemente no tuvieron éxito y fue Cossio quien hace unos días confirmó a través de sus historias de Instagram que habían terminado.

Ahora, fue Muriel quien se refirió al tema a través de sus historias de Instagram, pues por medio de la sección de preguntas, un seguidor le preguntó: “¿Para ti debe haber ‘tiempo de luto’ después de terminar una relación o se puede estar con alguien de una?”.



La modelo y creadora de contenido no evadió la pregunta y aclaró que aunque el tema era controversial para muchos, ella consideraba que el tiempo debía ser "para uno mismo".



"Siento que ese tema tiene mucha controversia, porque todo pues obviamente pensamos diferente. Respeto totalmente a las personas que a la semana pueden estar con otros u otras, pero les voy a hablar desde mi punto de vista. Pienso que no es el hecho de guardarle luto a la otra persona, sino de darse uno mismo el tiempo, el espacio para sanar cosas que vivió con esa persona para fortalecerse. Mejor dicho, para superar la relación", dijo Muriel.



Además, aseguró que su punto de vista sobre el tema era muy diferente al de muchos personas pues cree que su concepto de relaciones "es muy chapado a la antigua".



"Te lo digo así, porque mi concepto de las relaciones es muy chapado a la antigua entonces pienso que si tú terminas una relación hoy y que mañana estás con otra persona pues ni te estás respetando a ti, ni a esa persona nueva, porque estás pensando todavía en tu ex", finalizó.

