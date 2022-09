Jenn Muriel se ha convertido en una de las creadoras de contenido más conocidas del país. Recientemente ha sido tendencia en las redes sociales por haber interactuado con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas.



Durante la actividad, algunos de sus fanáticos le cuestionaron varios aspectos de su vida personal. También le solicitaron algunos consejos que ella desde su experiencia les pudo dar para afrontar algunas problemáticas de la vida en general.

Jenn Muriel Foto: Instagram: @jennmuriel

Entre las preguntas que más destacaron está la de un internauta que le preguntó “qué pensaba del dolor (emocional) y cómo afrontarlo”, a lo que Muriel intentó dar una explicación basada en algunas de sus vivencias previas.



“Aprendí que huir del dolor, causa más dolor, entonces hay que aceptarlo, sufrirlo, llorarlo. Si ya sientes que es demasiado fuerte para ti, pues busca ayuda, pero pues de eso también se trata la vida” explicó.



También le preguntaron acerca del karma y si cree en que las energías tiene algo que ver en este tipo de manifestaciones: “Sí, claro. Es demasiado obvio, cada acción tiene una consecuencia, entonces si haces el bien o el mal eso regresa a ti tarde o temprano”, explicó la influencer.



¿Por qué terminó con Yeferson Cossio?

Muriel mantuvo una relación sentimental con el antioqueño Yeferson Cossio durante casi cuatro años, siendo una de las parejas más conocidas y mediáticas de las redes sociales en Colombia. Las causas de su separación las dio el mismo creador de contenido paisa en una de sus historias de Instagram.



“Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos, nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, aseguró.



“No fue una pelea ni infidelidad ni nada de eso. En la vida ella quiere una cosa y yo otra… No tengo una sola queja por decir de ella y, por mi parte, yo sí tengo muchos errores. Espero que sigamos siendo amigos, pero es difícil para ambos. Me encantaría volver con ella, pero no creo”, agregó.



Jenn Muriel y Yeferson Cossio. Foto: Instagram: @yefersoncossio

