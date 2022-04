Tras una historia sentimental de unos nueve años, los influencers Jennifer Muriel (Jenn Muriel) y Yeferson Cossio vuelven a ser noticia, luego de apariciones en redes sociales.



Aunque la ruptura de ambos dio que hablar, al igual que un supuesto romance entre Cossio y la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano, ahora la pareja vuelve a concentrar las miradas sobre versiones de que se estarían reconciliando.

(Lea también: Así es la mansión donde Jim Carrey vivirá al retirarse de la actuación)



Estas versiones tomaron fuerza, luego de que se vio a Jenn Muriel y a Cossio en el concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en Medellín, el pasado 18 de marzo.



También estuvieron juntos en el Zamna Festival, en Tulum (México).



Sin embargo, ninguno de los dos ha desmentido, pero tampoco ha confirmado si volvieron a estar juntos o si solo son amigos.



Pero, el pasado lunes 4 de abril, Jenn publicó una historia de Instagram junto a Cossio.



(Además: Alain Delon: la historia de la estrella que pidió la eutanasia)



Están comiendo y tomando, al parecer, vino. Hay, además, un ramo de rosas rojas y la frase de Jenn que genera todo tipo de preguntas: “Yeferson Cossio me está reconquistando”.



En otra publicación se observa una piscina y el influencer dice: “Estoy bien acompañado”.



(Le puede interesar: Director que ganó dos premios Oscar es hallado culpable de plagio)



Lo cierto es que ambos se observan en una actitud jovial y alegre.



Cossio sigue con su estilo de humor en redes.



“Lo bueno de estar soltero es que puedes acostarte con quien quieras (…) Anoche me acosté con frío, hoy me acuesto con hambre. Y así”, publicó el pasado 20 de marzo.

Le puede interesar:

- Daddy Yankee en Medellín: así quedaron precios de las boletas del concierto

- Cintia Cossio denuncia que fue drogada en un festival en México

- 'Si existiera la reelección, no dudo de que reelegirían a Duque'



EL TIEMPO