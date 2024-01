Jenn Muriel relata cómo escapó de un grave accidente en su camioneta

La reconocida creadora de contenido colombiana Jenn Muriel recientemente compartió en un video una experiencia angustiante donde estuvo a punto de sufrir un grave accidente automovilístico.



Muriel, famosa por su belleza, carisma y contribuciones a obras sociales en beneficio de niños y animales, encontró su vida en peligro en un incidente que pudo haber tenido un desenlace trágico.

El accidente ocurrió mientras Muriel se desplazaba en su carro, enfrentándose a una situación límite al hallarse próxima a un barranco. Con limitadas opciones, su única salida era realizar un giro. Sin embargo, debido a las dimensiones y peso de su vehículo, esta maniobra representaba un desafío significativo.



A pesar de las dificultades, Jenn Muriel logró completar la maniobra, aunque no sin consecuencias. El vehículo sufrió considerables daños en la carrocería, un testimonio silencioso de la gravedad del incidente.



Relatando el evento, Muriel describió la experiencia como "súper impresionante", explicando: "La única que podía hacer era girar a la izquierda porque al frente tenía el barranco... cuando traté un poquitico, se me fue el carro porque es súper pesado... yo frené como pude y como pude también di reversa".



Afortunadamente, logró evitar una caída peligrosa, aunque no pudo evitar colisionar con un arbusto reforzado con concreto, dañando la puerta del vehículo. "Literal quedé en la punta del barranco, entonces no había otra forma. Me tocó girar más hacia la izquierda, pero ahí estaba un arbusto que tenía concreto. Pero bueno, aquí estamos", añadió Muriel, reflejando alivio y agradecimiento por haber salido ilesa.



Además de su contenido, Mueriel también es recordada por su antiguo noviazgo con Yeferson Cossio, siendo una de las parejas más admiradas y seguidas en el mundo del entretenimiento colombiano. Tras la ruptura, ambos han seguido adelante con sus respectivos proyectos profesionales y personales.