La modelo, creadora de contenido e influencer Jenn Muriel se alejó de sus redes sociales a un lado por varios días y algunos de sus seguidores lo relacionaron a nueva ruptura amorosa con el también influenciador Yeferson Cossio.

La motivación según Muriel no fue intencional , sino fue por las visitas que recibió de familiares y amigos.



Además dijo que eso no va a pasar muy seguido, pues las redes sociales hacen parte de su vida laboral.



“Les cuento que yo me perdí mucho de las redes sociales esta semana, pero no fue intencional", dijo la modelo.



"El asunto es que, eso nos pasa absolutamente a todos, llega un momento en el que no queremos absolutamente nada literal, pero uno no puede dejar que eso pase todos los días”, agregó .



Destacó que los amigos que tiene son pocos "yo la verdad los cuento ni siquiera con una sola mano, o sea, son demasiado pocos y yo me alejo muchísimo, pero no es nada personal, así soy yo. Ellos saben que yo los adoro demasiado y cuando no nos vemos es como si no hubiera pasado tiempo”, explicó.



Esto se suma a los rumores y especulaciones de que la influencer se dejó de seguir con Yefferson Cossio así que se cree que hubo una separación.

