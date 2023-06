Yeferson Cossio y Jenn Muriel protagonizaron una de las rupturas más sonadas del 2022. Después de sostener una relación sentimental de más de 10 años, la pareja decidió tomar caminos separados y emprender proyectos diferentes.

(Lea también: Yeferson Cossio mostró lo que será la mansión para sus mascotas: ‘Tendrá jacuzzi’).

Mientras que el influenciador antioqueño continuó con la creación de contenido de entretenimiento, las bromas y la ayuda a los animales; Jennifer tampoco se quedó atrás y se mantuvo muy activa en sus redes sociales, en las que acumula millones de seguidores.

Tras dar fin a su romance, los influenciadores colombianos se mostraron herméticos con respecto a los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Si bien Muriel hizo alusión al tema en una transmisión en vivo hace unos meses atrás, nunca se había mostrado tan abierta como lo hizo en una reciente entrevista con ‘La Divaza’.



Para el micrófono de ‘Radio Divaza’, la también modelo antioqueña reveló que el detonante de su ruptura con Cossio fue un video en el que él aparecía besándose con otra persona cuando, según ella, aún sostenían una relación amorosa.

(Siga leyendo: Jenn Muriel, Carolina Gómez y todas las novias que Yeferson Cossio ha tenido).

“Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años”, detalló Jenn Muriel.

La creadora de contenido confesó que, pese al dolor que le produjo este capítulo de su relación, ella trató de arreglar las cosas. Sin embargo, la divergencia en cuanto a expectativas y necesidades los llevó a separarse definitivamente.



“No se pudo arreglar porque ya yo entendí que definitivamente no, ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder a que él pues hiciera sus fiestas y sus cosas”, comentó Muriel.



En medio de la conversación, la influenciadora fue cuestionada por la nueva relación sentimental que sostiene Cossio con la modelo Carolina Gómez. Ante la pregunta “¿qué piensas de la nueva novia?”, Muriel contestó: “La verdad no la conozco en persona, hasta hace poquito fue que me llegó el chisme”.

(De interés: Fotos: vea la cara y espectacular colección de autos de lujo de Yeferson Cossio).

La ruptura con Cossio la llevó a replantearse muchos aspectos de su vida, entre ellos sus amistades. Según contó en diálogo con ‘La Divaza’, una vez se convirtió en la expareja del creador de contenido antioqueño, muchas personas que ella consideraba cercanas le “dieron la espalda”.



“Yo en el fondo sabía que eran sus amistades, no las mías, pero no lo entendí hasta el momento que pasó todo”, afirmó para el programa radial.



Aunque el proceso no fue fácil, Muriel contó con el apoyo de sus amigos, allegados y familiares, quienes nunca la dejaron sola. Adicional a lo anterior, recurrió a buscar ayuda terapéutica. “Esta persona me hizo caer en cuenta de que yo no soltaba porque estaba pendiente de su vida (la de Cossio)”, añadió.

Tras aplicar el ‘contacto cero’ con su expareja, Muriel confesó que logró crecer personalmente y trabajar en su amor propio. Ahora, más que nunca, se encuentra enfocada en sus proyectos y sus propias prioridades.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO