La creadora de contenido Jenn Muriel se ha destacado en los últimos años por su belleza, carisma, sus ayudas a obra sociales de niños y animales, entre otras cosas. Sin embargo, en redes sociales también es muy recordada por su ex relación con el influencer Yeferson Cossio, con quien tuvo una historia de amor de casi 10 años.

A mediados del 2022, los famosos colombianos sorprendieron a sus seguidores al confirmar que habían terminado su relación, pues eran una de las parejas más sólidas, seguidas y queridas de la farándula.



En su momento, ninguno de los dos quiso revelar el verdadero motivo de su ruptura. Sin embargo, varios meses después, Jenn ha revelado algunos detalles que detonaron su ruptura, como cuando Cossio fue visto besando a otra persona cuando, según ella, cuando todavía mantenían una relación amorosa.



“Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años”, detalló Jenn en una entrevista con el influencer ‘La Divaza’.



Asimismo, reveló que aunque ella intentó arreglar las cosas, lo mejor fue separar sus caminos.



“No se pudo arreglar porque ya yo entendí que definitivamente no, ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder a que él, pues hiciera sus fiestas y sus cosas”, aseguró Muriel.

Los consejos de Jenn Muriel para superar la tusa

Recientemente, la joven influenciadora subió un video con la famosa mexicana Tammy Parra dando unos consejos que les funcionaron a ellas para superar la tusa. Jenn empezó explicando que lo primero que las personas deben hacer es ser su prioridad y no volver a tener contacto con esa persona, así pueda ser una tarea difícil.



Luego, recomendó que después de terminar una relación no buscar a otra, ya que, según ella, solo empeora la situación y puede lastimar a la otra persona. Asimismo, aseguró que el mayor apoyo en esta situación son los familiares y amigos.



Para finalizar, la creadora de contenido les aconsejó a sus seguidores buscar ayuda profesional para poder llevar esta situación en caso de necesitarlo.

Lista de sus siete consejos

Sé tu prioridad, ponte en primer lugar y trabaja en ti mismo.

Para hacer tu proceso más fácil, por favor no hables estando vulnerable.

Cero contacto, es superdifícil, pero hay que pasar la página.

No busquen sacar un clavo con otro clavo, porque tendrás que sacar dos y romperás un corazón.

Lo mejor es ir a terapia y las heridas tardan su tiempo.

Aprecia las personas que están contigo en ese proceso, como amigos y familiares.

Disfruta tu soltería, experimenta y vive nuevas experiencias.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

