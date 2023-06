Cuando Jeni Haynes era niña fue violada y torturada repetidamente por su padre, Richard Haynes. Incluso, la policía de australiana ha afirmado que es uno de los peores casos de abuso infantil de ese país.



Para poder enfrentar esta terrible situación, la mente de Jeni empezó a crear nuevas identidades con el fin soportar el dolor. Por todo lo que tuvo que vivir, hizo que al final la mujer generar 2.500 personalidades distintas para poder sobrevivir.

En el 2019, Jeni se enfrentó a su padre y frente a un tribunal dio pruebas contra él a través de sus personalidades. Según los medios internacionales, este sería el primer caso en Australia y en el mundo, en el que una víctima con trastorno de identidad disociativo ha testificado con sus otras personalidades.



"No teníamos miedo. Habíamos esperado tanto tiempo para decirles a todos exactamente lo que nos hizo y ahora no podía callarnos", dijo Jeni en el tribunal, el 6 de septiembre de 2019, a su papá, Richard Haynes, en ese entonces de 74 años. Fue sentenciado a 45 años en la prisión por un tribunal de Sydney.



(Lea también: Kanye West genera polémica por servir comida sobre una mujer sin ropa).

Los abusos que tuvo que sufrir cuando era una niña

En 1974, la familia Haynes se mudó de Bexleyheath, en las afueras de Londres, a Australia. En ese entonces, Jeni tenía cuatro años y su padre ya abusaba de ella, pero cuando llegaron a Sídney los abusos fueron peor y diarios.



"El abuso de mi padre fue planeado, calculado y deliberado. Disfrutó de cada minuto", le comentó Jeni a la corte en el 2019.



Asimismo, añadió: "Me escuchó rogarle que se detuviera, me escuchó llorar, vio el dolor y el terror que me estaba infligiendo, vio la sangre y el daño físico que me estaba causando. Y al día siguiente decidía hacerlo todo de nuevo".

Jeni también comentó en el juicio que su padre le lavó el cerebro para que ella pensará que él podía 'leer su mente'. Asimismo, la amenazaba con matar a su madre, hermano y hermana, si pensaba en los abusos o si decía algo.



"Mi vida interior fue invadida por mi papá. Ni siquiera podía sentirme segura en mi propia cabeza", aseguró Jeni. "Ya no podía analizar lo que me estaba pasando y sacar mis propias conclusiones".



Los abusos de su padre no terminaron hasta que Jeni tuvo 11 años y la familia se mudó de vuelta a Reino Unido. Al poco tiempo después, en 1984, sus padres se divorciaron. Sin embargo, ella nunca habló del tema y pensaba que su madre no sabía nada.



Las lesiones que le causó su padre fueron bastante graves, sin embargo, él nunca la llevó al médico. Actualmente, Jenni tiene lesiones permanentes en su vista, mandíbula, intestino, ano y coxis. Incluso, algunas de estas requirieron de cirugías extensas, como la colostomía que le hicieron en el 2011.

Las personalidades de Jeni

Mis personalidades fueron mis defensas contra mi padre FACEBOOK

TWITTER

La primera personalidad que Jeni desarrolló fue la de Symphony, una niña de cuatro años.



"Ella sufría cada minuto del abuso de papá y cuando él abusó de mí, su hija Jeni, en realidad estaba abusando de Symphony", le dijo Jeni al medio la 'BBC'.



(Lea también: ¿Cuánto cuesta tener un hijo en Estados Unidos? Una mujer hizo las cuentas).



Con el tiempo, ella fue creando otras personalidades que le ayudaban a afrontar su realidad. Además, cada una de ellas tenía un papel importante para contener el abuso.



"Un alter ego salía de la cabeza de Symphony y se encargaba de la distracción", le dijo Jeni al medio ya mencionado. "Mis personalidades fueron mis defensas contra mi padre", añadió.



Algunas de sus personalidades son:

Músculos : un adolescente tiene el estilo del músico británico Billy Idol. Es alto y usa ropa que deja sus fuertes brazos. Además, tranquilo y protector.

Volcán: es un joven muy alto y fuerte que siempre está vestido de cuero negro de arriba a abajo. Él lleva decolorado el cabello de rubio.

Ricky: tiene ocho años, pero usa un viejo traje gris. Su cabello es corto y de color rojo brillante.

Judas: no es muy alto de estatura y tiene el pelo rojo. Lleva pantalones escolares grises lisos y un jersey verde brillante.

Linda: es alta y delgada, usa una falda de los años 50. Lleva el cabello recogido en una forma elegante y tiene las cejas afiladas.

Rick: usa lentes enormes, del mismo tipo que solía usar su padre, Richard Haynes.

Jeni decidió denunciar a su padre

La primera vez que Jeni decidió denunciar los abusos de su padre fue en 2009. La investigación tardó 10 años en culminar con la cadena y el encarcelamiento de Richard Hayne.



Luego de esto fue extraditado de Darlington, en el noreste de Inglaterra, en 2017, donde había cumplido una condena de siete años por otro delito.



(Le puede interesar: Mujer de 108 años cuenta su secreto de longevidad: crien animales, no niños).



Por otro lado, en 1984 la madre de Jeni se enteró de los abusos de su padre y por eso se divorció de él. Además, desde ese entonces se convirtió en su mayor aliada.



Por décadas, Jeni estuvo luchando para recibir ayuda por su trauma. Además, por años los concejeros y terapeutas la rechazaron porque su historia provocó incredulidad o era tan traumática que no podía lidiar con eso.

The Girl in the Green Dress travels to Canberra. Jeni Haynes in conversation with @GingerGorman at @nlagovau pic.twitter.com/R3HlUIFhkx — Hachette Australia Books (@HachetteAus) November 11, 2022

¡Se hizo justicia!

Según reseñaron en la 'BBC', el 6 de septiembre, Jeni se sentó a unos cuentos metros de su padre en la corte, para ver como lo sentenciaban por 45 años por sus crimines. En ese momento, Haynes tenía una mala salud y debía cumplir 33 años antes de ser elegible para la libertad condicional.



La jueza de sentencia, Sarah Huggett, comentó que probablemente moriría en la cárcel.

"Sus crímenes fueron profundamente perturbadores y pervertidos y completamente abominables y atroces", aseguró.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Predicciones de los Simpson que se han cumplido desde que comenzó el programa

Suecia declara sexo como deporte y lanza competencia: ¿los últimos serán los primeros?

Mujer en Argentina celebra que venció el cáncer dando un recorrido por la ciudad