Uno de los momentos en los que más se ha escandalizado Hollywood y la corona británica, fue cuando se reveló el caso de abuso sexual y trata de menores por parte del magnate financiero Jeffrey Epstein. Esto hizo que en agosto de 2019 se suicidará en la cárcel mientras esperaba a ser juzgado por sus delitos.

Sin embargo, la investigación de las autoridades no paró con su muerte y recientemente el diario ‘Daily Mail’ han revelado otras famosas celebridades que estarían involucradas en el caso como lo es la modelo Irina Shayk, el actor Chris Rock, el empresario Wendi Murdoch y el magnate Richard Branson.



Además, sacaron a la luz otras personalidades como el multimillonario tecnológico Peter Thiel, el artista Jeff Koons, el inversionista de Facebook Sean Parker, el director ejecutivo de JP Morgan Jaime Dimon y el ejecutivo de la industria musical Tommy Mottola, exmarido de la cantante Mariah Carey.



(Lea también: Jeffrey Epstein: documentos revelan nombres de altos funcionarios de EE.UU.).



Esta información salió a la luz gracias a que el medio ya mencionado accedió a correos y calendarios de Epstein. Con esto se pudieron conocer más detalles respecto a sus movimientos y relaciones sociales.

Según el medio británico, en los archivos se pudieron dar cuenta que el magnate sabía “detalles personales sobre el matrimonio de Bill Gates y su exesposa Melinda”, además de las relaciones económicas que mantenían.



Asimismo, de que estos dos multimillonarios tuvieron diferentes reuniones, pues Esptein “intentaba persuadirlo para que fuera el rostro de un fondo donde los inversionistas adinerados aportaban al menos 100 millones de dólares cada uno”. Incluso, en medio ‘The Wall Steet Journal’ contó que “habría amenazado a Gates" con revelar información de su relación con una jugadora de cartas rusa.



Por otro lado, mostraron que el difunto cenó un par de veces con el ilusionista David Blaine. “En junio de 2013, Epstein tuvo una cena con el futurista, Pablos Holman y una ‘Jessica Joffe’, que parece ser la actriz del mismo nombre. La agenda dice: ‘David Blaine pasará hacia el final de la cena’”.



(No deje de leer: La sorprendente revelación de la ex de Jeffrey Epstein sobre la reina Isabel II).

En los archivos también se dieron cuenta de que en enero de 2014 Blaine asistió a una comida donde también estuvo presente Woody Allen. Hubo un detalle que llamó la atención del diario británico, pues había una anotación que decía “Quizás venga Chris Rock". Sin embargo, una fuente cercana a él afirmó que no asistió.



(Le puede interesar: Ghislaine Maxwell no se arrepiente del caso Epstein y hace petición a víctimas).



Por otro lado, en la agenda del magnate también fue nombra la modelo Irina Shayk el día 14 de febrero de 2012. Wendi Murdoch, quien estuvo casada con el empresario Rupert Murdoch, presuntamente se vio con Epstein el 27 de septiembre de 2012. El británico Richard Branson también fue incluido posiblemente en una cena en el 2013.



Por último, el hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo, no quedó por fuera de los registros y se conocieron nuevos detalles de su relación, como que Epstein conocía detalles íntimos sobre las finanzas de Andrew, que estaban ligadas a las de su exesposa Sarah Ferguson.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

