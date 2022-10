La miniserie ‘Monstruo: Jeffrey Dahmer’, estrenada el 21 de septiembre del presente año en Netflix, ha generado todo tipo de reacciones en los espectadores por cada crimen atroz que cometió uno de los asesinos seriales más temidos de los Estados Unidos.

(No deje de leer: Prime Video estrena ‘Cochina envidia’: el infierno de las amigas del alma).

La historia está basada en hechos reales y, desde su lanzamiento, se posicionó como una de las más vistas a nivel mundial.

Según lo descrito en los primeros episodios de ‘Dahmer’, el macabro asesino -interpretado por Evan Peters- sacaba fotos de sus víctimas con una cámara Polaroid. Estas imágenes mostraban diferentes fases del desmembramiento al que las sometía. Para enojo de muchos, estas fotografías se han filtrado en la plataforma de videos cortos TikTok.



(Puede ser de su interés: Quién era Jeffrey Dahmer, el 'monstruo de Milwaukee', ahora, en polémica serie).

No dejen que la curiosidad les haga ver las 'polaroids' de Dahmer FACEBOOK

TWITTER

Resulta que en la red social se volvió tendencia una dinámica llamada Polaroid Challenge, la cual consiste en interpretar alguna de esas fotografías.



Aunque algunos usuarios lo tomaron como cualquier tendencia de esta red social, hay quienes rechazan este contenido y lo han denunciado por tratarse de personas que Dahmer asesinó en la vida real.



“Me parece de mal gusto leer gente diciendo que las 'polaroids' de Jeffrey Dahmer no son la gran cosa. ¿Son conscientes de que se trata de personas reales?”, fue uno de los comentarios que más generó interacciones.



(No deje de leer: Jeffrey Dahmer: por qué causa tanta polémica la serie del asesino en serie).

Con razón en el respeto por la memoria de los fallecidos a manos del homicida y en contestación al enojo de los usuarios, TikTok decidió tomar medidas para bajar los videos de las personas que han participado del Polaroid Challenge y, de inmediato.

Ante esta decisión, muchos pidieron que no se coartara la libertad de expresión, agrandando más la polémica en la red social. El debate está abierto: “¿La gente en TikTok está molesta porque no ha podido encontrar las polaroids que sacó Dahmer a sus víctimas? ¿Qué les pasa?”.

Más noticias

Katy Perry es criticada por referencia a Jeffrey Dahmer en una canción

El protagonista de ‘Dahmer’, Evan Peters, pidió no romantizar su papel

La historia real de Jeffrey Dahmer, temible asesino serial, caníbal y necrófilo#

Las crueles matanzas que han inspirado grandes películas de terror

Tendencias EL TIEMPO