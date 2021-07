Joven que fue con Bezos al espacio le dijo que nunca compró en Amazon

Oliver Daemen, el joven neerlandés que fue uno de los tripulantes en la nave New Shepard de Blue Origin en su vuelo inaugural al espacio, admitió que nunca ha comprado en Amazon, la empresa del multimillonario Jeff Bezos, promotor del viaje.



“Le dije a Jeff que nunca compré algo en Amazon”, aseguró el joven a Reuters. De acuerdo con su versión, Bezos quedó como sorprendido: "Él estaba como, ‘oh, hace mucho tiempo no escuchaba a alguien decir eso’”.



En otras palabras, para Daemen el hecho de no ser cliente de la compañía de comercio electrónico creada por Bezos no supuso un problema para que se pudiera embarcar en el vuelo inaugural de la empresa aeroespacial Blue Origin.



El neerlandés fue elegido para el viaje inaugural después de que otro candidato, quien había pagado alrededor de 28 millones de dólares para poder abordar la nave espacial, tuvo que cancelar su viaje.



"No pagamos ni cerca de 28 millones de dólares, pero me eligieron porque era el más joven y también porque era piloto y ya sabía bastante sobre eso", señaló a Reuters el holandés, quien quiere estudiar física y gestión de la innovación en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).



EL TIEMPO