Jeff Bezos es una de esas personas cuya historia está en boca de todos y es vista como un ejemplo de inspiración e innovación para muchos emprendedores que sueñan con construir un negocio altamente productivo.



Jefe de Amazon, el gigante del comercio electrónico y servicios de computación, y de Blue Origin, una de las empresas que ha hecho realidad el turismo espacial en nuestros días, Bezos tiene mucho que decir.

Por ello, suele ser noticia cualquier consejo, reflexión, guía o proyección hecha por el empresario estadounidense. El más reciente pensamiento de Bezos fue publicado este sábado en una entrevista en Business Insider, el cual se centró en la pregunta "¿de qué te arrepentirás a los 80 años?".



​Cuando se alcanza el éxito laboral y económico, muchos considerarían que no hay de qué arrepentirse. Sin embargo, el reconocido empresario señaló que ese sentimiento sí llega, aunque no sea por algo propiamente del trabajo.



"Cuando piensas en las cosas de las que te arrepentirás cuando tengas 80 años, casi siempre son las cosas que no hiciste. Son actos de omisión. Muy rara vez te vas a arrepentir de algo de lo que hiciste y fracasó", señaló.



Bezos deja claro que esto aplica tanto en el trabajo como en la vida personal, por ejemplo, cuando se ama a alguien, pero nunca se confiesa dicho amor.​ "50 años después dices: '¿Por qué no se lo dije? ¿Por qué no fui tras eso?'", señala.



Jeff Bezos es un hombre determinado que se convirtió en multimillonario tras fundar un imperio desde su garaje.



Nació el 12 de enero de 1964, en Albuquerque, Nuevo México. Jeffrey Preston Jorgensen fue adoptado de niño por su padrastro Miguel Bezos, un inmigrante cubano.



En una reciente audiencia en el Congreso, repasó su nacimiento -de una madre adolescente y un padre inmigrante-, su infancia humilde y la creación de Amazon en un garaje.



Después de estudiar en Florida y en la prestigiosa Universidad de Princeton, trabajó varios años en Wall Street antes de lanzar su propia empresa, impulsado por su fascinación por internet.



Estudió Licenciatura en ingeniería eléctrica e informática, en la Universidad de Princeton, en 1986.



El éxito mundial de Amazon, y su consiguiente ascenso en el mercado bursátil, le permitieron convertirse en uno de los hombres más rico del mundo.