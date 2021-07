Así creció la fortuna de Jeff Bezos, fundador de Amazon

Después de 27 años al frente de Amazon, plataforma de comercio electrónico, Jeff Bezos dejó su puesto de CEO, el más alto de la compañía. Sin embargo, seguirá influyendo en las decisiones de la empresa como presidente ejecutivo.



EL TIEMPO le cuenta cómo creció la fortuna del fundador de Amazon en los últimos años.

En 1994, Bezos fundó Amazon en su garaje en Seattle, Estados Unidos. La compañía empezó como una tienda online de libros, que poco a poco fue creciendo y expandiendo su catálogo. Al cabo de un tiempo también le permitió a los clientes comprar CD por internet.



En 1998, el empresario apareció por primera vez en la lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos. Desde entonces, la fortuna de Jeff Bezos ha aumentado en un 12.425 %. Pasó de tener un patrimonio neto de 1.600 millones de dólares en 1998 a más de 196.000 millones de dólares en la actualidad, según Forbes.



Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta. Foto: Mark Ralston / AFP

El medio económico relata que, en los años siguientes, el negocio de Amazon empezó a expandirse a otras industrias.



En 2005, lanzó el servicio de membresía Prime, que le permite a quienes pagan cierto monto a Amazon tener entregas gratuitas de sus compras en dos días.



Un año después, se creó Amazon Web Services (AWS), que es el brazo más rentable de la compañía, de acuerdo con Forbes. AWS proporciona a empresas servicios de informática en la nube.



Amazon llegó al negocio de transmisión de video en 2011. En 2017, adquirió Whole Foods, una empresa del sector de comestibles. Tal y como relata Forbes, al año siguiente Amazon también compró Ring, dedicada a seguridad para los hogares, y entró en el negocio de producción de películas.



"Bezos se convirtió en la persona más rica del mundo en 2018 cuando su patrimonio neto se duplicó", dice el medio económico. La fortuna del magnate pasó de 81.500 millones de dólares en octubre de 2017 a 160.000 millones de dólares en octubre del año siguiente.



Aunque Bezos ha sido superado brevemente por Elon Musk, fundador de Tesla, y por Bernard Arnault, jefe de LVMH (conglomerado francés de marcas de lujo), como el hombre más rico del mundo, actualmente el exCEO de Amazon ocupa el primer puesto en la lista de multimillonarios de Forbes.



A hoy, el empresario de 57 años tiene un patrimonio de más de 210.400 millones de dólares (US$ 210.400.000.000), de acuerdo con la misma lista.



En los últimos años, Jeff Bezos también ha invertido en la empresa de cohetes Blue Origin y en el periódico The Washington Post, entre otras empresas. De acuerdo con EFE, al dejar de ser el CEO de Amazon, el multimillonario tendrá más tiempo para gestionar esas empresas y centrarse en algunas de sus iniciativas filantrópicas.



Según Forbes, la fortuna de Bezos ha aumentado en un 73 % desde 2019. El medio estima que casi el 90% de su fortuna, alrededor de 176.000 millones de dólares, reside en su participación del 10% en Amazon.



