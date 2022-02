¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la función del bolsillo pequeño de los jeans? Aunque muchos aprovechan y guardan en este lugar cosas pequeñas como billetes y monedas, la verdad es que no tiene esta finalidad y su origen se remonta a la creación de estos pantalones de mezclilla.

Origen de este pequeño bolsillo

Este pequeño bolsillo era para el reloj de cadena. Foto: iStock

En el siglo XIX, las personas solían utilizar relojes de bolsillo, estos eran frágiles y se extraviaban con facilidad. Para que estos no se dañan se creó este pequeño bolsillo para guardarlo.



En la década de 1800, los vaqueros solían llevar sus relojes de bolsillo colgados de una cadena al chaleco. De esta forma la marca Levi Strauss, ideó la forma en que estos podrían llevarlo en sus jeans. Cuando estos pantalones se popularizaron y empezaron a llamarlos ‘vaqueros’.



(Siga leyendo: Así es la vida del primer hombre en recibir trasplante doble de brazos).



Levi Strauss, con la ayuda del costurero Jacob Davis, crearon el diseño de estos bolsillos que en un principio los ponían a un lado de los overoles. Según el medio ‘Gizmodo’, la historiadora Tracey Panek dijo: “el bolsillo para el reloj era una característica del primer mono de cintura de Levi Strauss & Co hacia 1970, donde además tenían la patente”.



A mediados de 1879, los jeans solo tenían tres bolsillos, dos grandes en los laterales y uno pequeño encima de una de estos. La popularidad de esta prenda de vestir no se dio al instante; con el paso del tiempo las demás marcas empezaron a copiarse, ya que sus jeans eran los más vendidos en ese tiempo.

Cambio de uso

Con el paso de los años, el reloj de cadena se dejó de utilizar. Pero las personas aprovecharon este pequeño hueco para guardar el encendedor o mechero. Este bolsillo tenía la forma ideal para guardar este objeto y que no se cayera. Y este nuevo uso perdura hasta el día de hoy.



(No deje de leer: Jessi Uribe pierde pleito ante la SIC por uso de la palabra 'repítela').



En la actualidad, los jeans conservan este bolsillo como cuestión de estética y para mantener el diseño original. Lo único que varía es que dependiendo de la marca se suele colocar en la parte delantera izquierda o derecha, hasta incluso en la parte de atrás.

Con el paso del los años ha cambiado el uso de este bolsillo. Foto: IStock

Datos curiosos de sus jeans

Estos pantalones suelen tener un remache metálico que une el trazo de tela con el jean. En 1901, cuando saltó la Segunda Guerra Mundial, Levi Strauss decidió eliminar todos los remaches metálicos para ahorrar metal para fabricar armas.



Pero al terminar la guerra estos volvieron pero no por mucho tiempo, ya que en 1966 se terminaron de quitar porque los clientes se quejaban de que rayaban los muebles y se desgastan fácilmente, dejando óxido en los pantalones.

Tendencias EL TIEMPO