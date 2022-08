La criogenización es uno de los métodos científicos que han estado en estudio durante casi medio siglo. Algunas de las teorías conspirativas más fuertes han apuntado a que algunas de las personalidades mundiales más famosas del mundo, como el icónico creador de Mickey Mouse, Walt Disney, están bajo los efectos de este proceso.

Los científicos han demostrado que un proceso de criogenización o de congelamiento extremo produce que el agua que se encuentra en el organismo humano se congele y produzca cristales que dañan considerablemente los tejidos, por lo que la muerte en temperaturas tan bajas es casi que asegurada.

Sin embargo, existe un caso de una mujer que estuvo congelada a 20 grados bajo cero durante seis horas y vivió para contarlo. Su nombre es Jean Hilliard, una adolecente de Minnesota, quien en 1981 se dirigía a visitar a su mejor amiga en medio de una tormenta de nieve.



Según relató el ‘New York Times’, la joven sufrió un accidente de auto en una de las vías del pequeño pueblo de Lengby, al ver que su vehículo estaba atascado en la carretera, decidió salir a buscar ayuda, pero la temperatura hizo lo suyo y la congeló por completo.

ELLA HIBERNO

La joven congelada que volvió de la muerte.!!

El caso de Jean Hilliard todavía no tiene explicación.Estuvo literalmente congelada mas de seis horas y sobrevivió.

¿Milagro médico o hibernación humana?

El caso de Jean Hilliard es aún un misterio.Fue encontrada en la pic.twitter.com/nGV3WeiPx7 — hildegar mujica (@hilmuj) October 22, 2021

Tras no llegar a casa de su compañera, sus familiares y amigos salieron a buscarla, pero ya era muy tarde, pues su mejor amigo la encontró bajo la nieve y con una apariencia escalofriante.



“La agarré por el cuello y la tiré al porche. Pensé que estaba muerta. Se congeló más que una tabla, pero vi algunas burbujas saliendo de su nariz" relató Wlly Nelsonj, amigo de Hilliard a ‘MPR News’.



Lo propio relató el New York Post en aquella época: “Su cara estaba inerte y sus ojos se encontraban solidificados y no respondían al estímulo de la luz (...) su piel estaba tan rígida que era imposible canalizar”.

¿Cómo sobrevivió?

Al llegar a un centro asistencial del Hospital de Fosston los médicos no le dieron muchas esperanzas de vida; sin embargo, empezaron a calentar su cuerpo con almohadas térmicas para bajar los efectos del congelamiento.

Jean Hilliard: representación de su cuerpo congelado relizado para la creación de su documental Foto: Marcianos

Este proceso provocó que a las pocas horas sus músculos ya empezaran a responder con espasmos fuertes, pues los tejidos se empiezan a reactivar con el calor.



A las 24 horas de empezar con el proceso de calentamiento, la mujer ya estaba hablando coherentemente con los especialistas.



Su supervivencia, según explican algunos portales especializados, se debe a que al momento de enfriarse su flujo sanguíneo se torna más lento de lo común, por lo que el oxígeno que el cuerpo se reduce considerablemente y los órganos no se ven tan afectados por la congelación.



“Se sienten congelados como una roca. Eso de ninguna manera nos disuade del intento de reanimación. Y tenemos un historial de éxito con eso", mencionó David Plummer, profesor de medicina de emergencia de la Universidad de Minnesota, a ‘MPR news’.

Hilliard hoy en día

En una entrevista para el programa ‘Today Show’, dirigido por Tom Brokaw pudo relatar que este hecho no cambió la trayectoria de su vida y que ha logrado constituir una familia muy normal.



Todos sus compañeros le decían que se había salvado de milagro y que ese tipo de cosas sucedían por alguna razón; sin embargo, ha estado esperando casi cuarenta años que algo dramático y poco común vuelva a golpear a su puerta.



Actualmente vive en Cambridge, Minnesota, trabajando en un Walmart, en el cual consigue el sustento para cuidar a sus dos hijos.

