Jean Paul Getty fue una de las personalidades más ricas del mundo durante las décadas del 60 y 70. Él logró forjar un gran imperio gracias a la extracción de petróleo. Él y su familia fundaron, en 1942, la icónica compañía Getty Oil, que aún opera en la actualidad.

Los Getty se convirtieron, desde la mitad del siglo XX, en la familia más rica y acaudalada del mundo. Sin embargo, el dinero no pudo evitar que sufrieran algunas tragedias que enlutaron el nombre de los multimillonarios durante generaciones, lo que hizo que se corriera la voz sobre una supuesta maldición a todo aquel que llevase el apellido Getty.



La última ‘víctima’ de este supuesto maleficio murió en 2020. En ese año hallaron el cuerpo de John Gilbert Getty, nieto de Jean Paul Getty, en una habitación de un hotel cinco estrellas de Texas, Estados Unidos.



La causa de la muerte, mencionan los informes locales, fue una sobredosis de Fentanilo.

El imperio de Jean Getty

El crecimiento económico de los Getty se produjo principalmente por el instinto empresarial de Jean Paul Getty (1892- 1976), quien se dio cuenta del potencial que tenía el Medio Oriente en materia de explotación petrolera.

Para principios de 1940 nadie más se imaginaba que en las tierras áridas y lejanas de Arabia Saudí se iban a encontrar los mayores yacimientos de ‘oro negro’ del planeta, por lo que Getty invirtió casi todo su capital en extraer el carburante para distribuirlo en Estados Unidos.



En 1953 ya tenía la capacidad para extraer 16 millones de barriles de petróleo al año, un camino que lo llevó a convertirse en el hombre más rico del mundo para mediados del siglo XX. Según medios especializados, también entró en el selecto grupo de los multimillonarios en pasar la cifra de mil millones de dólares. Una fortuna que, al cambio de moneda actual, se traduciría a la estrambótica suma de 8 mil millones.

Con la fama que le estaba dando su negocio también vinieron los problemas: él era acechado con frecuencia por extorsionadores, que no pasaban de simples amenazas y llamadas a altas horas de la noche para intimidar al magnate y su familia a cambio de dinero.



(Siga leyendo: Jennifer Lawrence reveló la pesadilla que vivió en 'No mires arriba').



Pero no fue hasta 1973 que las cosas se pusieron serias para los Getty.



John Paul Getty III, nieto del magnate, fue secuestrado en Italia por la mafia de ese país. El organismo criminal le pedía al empresario una suma cercana a los 17 millones de dólares por el rescate del menor.

La avaricia de Jean Paul Getty

Tras el conocimiento de la trágica noticia, el espectro mediático del mundo se paralizó y focalizó sus esfuerzos en saber el día a día del secuestro. Algunos medios que entrevistaron a Jean Getty (abuelo) le cuestionaron si iba a pagar el rescate, pero su respuesta dejó sorprendidos a todos los reporteros.



“Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados”, afirmó a medios de la época el empresario.



Para aquella época, el nieto de Getty era un jóven, de tan solo 16 años, que había ganado fama por ser militante y defensor de algunos grupos comunistas. Estas inclinaciones políticas iban en contraposición al negocio familiar, por lo tanto, causó algunos inconvenientes para el imperio Getty.



(También: Los agüeros más populares para este 31 de diciembre en Colombia).

Esta es la oreja de Paul. Si no nos dan algo de dinero en diez días les enviaremos la otra oreja. FACEBOOK

TWITTER

El joven también era amante de los clubes nocturnos y de las fiestas clandestinas, lo cual lo convirtió en un objetivo sencillo de localizar. Su derroche de dinero en los bacanales no era del agrado de Getty y los otros miembros de la familia.



De hecho, la mala relación entre el abuelo y el nieto hizo que el primero pusiera en tela de juicio el rapto del segundo. Pensó que su joven pariente había realizado un auto-secuestro para reclamar el dinero de la fortuna familiar.

Otro motivo por el cual se negó a pagar el rescate.



Como consecuencia, la mafia estuvo torturando a aquel joven de 16 años durante cuatro largos meses.



A pesar de las súplicas de la nuera de Getty, el empresario se rehusaba a pagar el rescate. Cabe aclarar que esa suma de dinero no era nada comparado con la fortuna que había amasado durante sus primeros 30 años de explotación petrolera.



Pero su avaricia y sus dudas eran superiores a la vida de su nieto.

El fin de una larga espera

En noviembre de 1973 llegó un paquete a un periodico local de Roma. Contenía la oreja derecha y un mechón de pelo del nieto del empresario. También había una nota:

“Esta es la oreja de Paul. Si no nos dan algo de dinero en diez días les enviaremos la otra oreja. En otras palabras, lo mandaremos en pedazos”, escribieron los secuestradores.



Pese a esta macabra intimidación, la familia, particularmente el abuelo escéptico, aún desconfiaba de la veracidad del hecho. Algunos especialistas en anatomía compararon las fotos de Getty III con el paquete recibido para salir de las dudas.



Finalmente Jean Paul Getty decidió pagar el rescate, pero ‘negociado’: lo rebajó a 3 millones de dólares y cobró a su nieto un interés del 4 % por esa suma.



(Le puede interesar:Lo dieron por muerto y lo enterraron, pero volvió a casa tras el 'funeral').

Su nieto fue liberado el 15 de diciembre de 1973 en una carretera al sur de Italia.



La policía, después de una exhaustiva investigación, capturó a los nueve secuestradores.



No obstante, la experiencia traumática afectó el desproporcionado estilo de vida del joven Getty, quien aumentó las fiestas y recayó en las drogas. Su exceso fue tal que, en 1981, tuvo un derrame cerebral por sobredosis que lo dejó en silla de ruedas.



Falleció el 5 de febrero de 2011 a causa de sus complicaciones cerebrales. Su historia ‘oscura’ hace parte del linaje ‘maléfico’ de los Getty, solo que, en su caso, muchos suelen señalar al abuelo y sus exageradas dudas.

John Paul Getty III fue devuelto en Roma en diciembre de aquel año, sin una oreja y desnutrido. Posteriormente, la policía italiana dio con nueve de los secuestradores y, aunque su oreja fue reconstruida en cirugía, el joven heredero nunca se recuperó del trauma sufrido. pic.twitter.com/egnsLYqlFw — F. J. S.🖋️ (@fjsv1974) December 26, 2021

Más noticias

Calzones amarillos: ¿por qué se usa esta prenda en año nuevo?

Horóscopo: las predicciones para este fin de año

Vaca que escapó del matadero fue rescatada y ahora tiene un hogar

Ana del Castillo sufrió fuerte lesión que le obligó a cancelar conciertos

Tendencias EL TIEMPO