El cantante de vallenato Evel Antonio Jiménez Centeno, conocido artísticamente como Jean Carlos Centeno, es uno de los más famosos intérpretes de ese género musical en Colombia.



En las últimas horas, sus fanáticos han vivido momentos de angustia tras conocerse que el cantante colombo-venezolano tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico.



Sin embargo, su colega y amigo Jorge Celedón dio un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de Centeno, quien pasó con éxito por el quirófano y se está recuperando satisfactoriamente de la cirugía. No obstante, manifestó su preocupación y sus deseos sobre una pronta recuperación.



“Esperamos que se recupere. Estamos preocupados. Él es un duro y está para grandes cosas. Hay Jean Carlos para rato”, dijo Celedón en el programa 'Buen día, Colombia', del Canal RCN.



Celedón detalló que su amigo fue operado por una hernia hiatal que lo obligó a posponer compromisos profesionales para priorizar su salud: "Él sí me había contado de la hernia y los problemas que había tenido antes que lo viera el médico. Estoy esperando a hablar con él para que me cuente los pormenores".



¿Qué es una hernia hiatal?

Según el portal especializado en salud Mayo Clinic, el diafragma tiene un pequeño orificio (hiato) a través del cual pasa el tubo de alimentación (esófago) antes de unirse al estómago; pero cuando hay una hernia el estómago empuja hacia arriba para pasar por este orificio e ingresar en el tórax.



"Una hernia de hiato grande puede permitir que la comida y el ácido se vuelvan por el esófago, y esto ocasiona acidez estomacal", dice el portal.

