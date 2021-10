JBalvin o Residente: ¿Quién gana más dinero?

Esta semana, los artistas urbanos Residente y J Balvin han sido tendencia en los medios, luego de que el cantante colombiano realizara comentarios en contra de los Grammy Latino e hiciera un llamado a boicotear los premios.



Luego de que J Balvin afirmara en su cuenta de Twitter que los Grammy "no valoraban" a los artistas del género urbano, Residente decidió dar su opinión al respecto y subió un video diciendo que la música del colombiano "es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante".

El puertorriqueño borró la publicación tiempo después. Sin embargo, luego subió otro video hablando sobre las razones por las cuales borró su clip inicial, el papá del antioqueño y hasta la línea de ropa que sacó JBalvin haciendo alusión a los perros calientes.



Una de sus declaraciones fue: "Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, c...".



En ese sentido, puede surgir la siguiente duda: ¿quién gana más dinero entre J Balvin y Residente?



Según 'Celebrity Net Worth', portal especializado en calcular los activos totales de las celebridades, J Balvin, quien empezó su carrera en el 2009 con su primer sencillo 'Ella Me Cautivo, tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares (casi 76 mil millones de pesos).



El sitio web indica, además, que el cantante es uno de los artistas latinos más vendidos, con más de 35 millones de ventas en todo el mundo.



Por otro lado, Residente, quien se dio a conocer por ser el vocalista de Calle 13 en 2004, tiene un patrimonio neto de 25 millones de dólares (casi 95 mil millones de pesos), de acuerdo a 'Celebrity Net Worth'.



La página resalta, además, que Residente ha ganado un total de 27 premios de Grammy Latino, tanto como líder de Calle 13 como en solitario.



