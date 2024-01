Ella es la modelo trans que busca representar a Colombia en Miss Universo 2024

El 18 de noviembre del 2023, tras la coronación de la nicaragüense, Sheynnis Palacios, como Miss Universo 2023, los diferentes certámenes de belleza del mundo se preparan para buscar a la mujer que representará a sus países en Miss Universo 2024, que se realizará en el segundo semestre del año.

Tras el buen desempeño que tuvo Camila Avella, Miss Colombia 2023, en el reinado de belleza más importante del mundo, son varias las colombianas que se preparan para llegar a ser Miss Colombia 2024. Recientemente, se conoció la historia de Jazmín Jiménez, una modelo trans oriunda del Valle del Cauca que busca convertirse en la próxima Miss Colombia.

Le puede interesar: Mujer brasileña se 'casó' con muñeco de trapo, asegura que tuvo mellizas: 'Es muy duro'

Vale la pena mencionar que con las nuevas reglas que se implementaron en el reinado Miss Universo, permite la participación de mujeres transgénero, casadas, que tengan hijos o sean mayores de 28 años, pues estos no son impedimentos para impedir la participación de algunas candidatas.



Este es el caso de Jazmín Jiménez, una joven vallecaucana que inicia el camino para llegar a convertirse en la próxima Miss Colombia, de la modelo se sabe que tiene una gran trayectoria en este tipo de concursos, pues ha participado en Miss International Queen, en el que tuvo un gran desempeño.

En el perfil de Instagram de Jazmín Jiménez, se puede ver que tiene más de 40 mil seguidores y compartió un video en el que informa su precandidatura al reinado por el departamento del Valle del Cauca, por lo que sus seguidores y personas allegadas la han felicitado por dar un paso a cumplir uno de sus sueños.



“Mi madre me dijo un día; la tercera es la vencida y soy fiel creyente de la palabra y el amor tan incondicional de ella. No saben lo feliz que estoy y lo orgullosa que me siento”, escribió la vallecaucana en la publicación.

También puede leer: ¿Es cierto que el sol de Bogotá ‘quema’ más que el de tierra caliente? Hablan expertos

Jazmín Jiménez es una joven modelo vallecaucana, que actualmente tiene 25 años de edad e inició su proceso de transición de género desde su adolescencia, y luce su esbelta figura con plena seguridad y confianza.



De igual manera, se sabe que nació en Cali y vivió la mayor parte de su vida en Madrid, en España. Aunque el camino hacia el certamen de belleza más importante de Colombia no es fácil, Jazmín Jiménez se une a la lista de mujeres que desafían los estereotipos y representan la diversidad de la belleza.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO