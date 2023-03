"Se me está cumpliendo el sueño más grande de mi vida", con esta frase Javier Ibarreche anunció que iría a la ceremonia de los Premios Óscar que fue celebrada el pasado 12 de marzo en Los Ángeles, California.

La noticia emocionó a los 9.6 millones de seguidores que tiene en su cuenta de TikTok (@ibarrechejavier) puesto que, desde un primer momento, el influenciador habría expresado que poder asistir a esta gala era uno de sus más grandes sueños.



Y no solo fue por eso. El mexicano es conocido por su carisma, criterio y por ser uno de los personajes más amado en las redes sociales, principalmente por su historia que, de acuerdo con varios usuarios, "llena de felicidad a más de uno".

Esta es la historia de Javier Ibarreche, un maestro de español que logró llegar a los Óscar gracias al buen recibimiento que tuvo en redes sociales y por su gran ingenio al momento de hablar sobre las producciones de la industria cinematográfica.

Actor y mastro en México

Ibarreche es un hombre de 29 años originario de México, graduado en la carrera de Teatro y Actuación por la Universidad Autónoma de México, que hasta hace dos años trabajó como profesor en una escuela secundaria, dictando español.

Sus comienzos en TikTok se remontan a inicios del 2020, cuando comenzaron los confinamientos debido a la pandemia del Covid-19 en la que hablaba sobre algunas películas o series del momento o que eran sus favoritas.

Desde entonces empezó a ganar reconocimiento en la red social china; tanto así que logró tener su propia TedTalk llamada 'Encontré el trabajo de mis sueños... sin querer', en la cual habla de cómo pudo empezar a vivir de hacer reseñas de lo que más le gusta.



Así mismo, ha participado para diferentes canales de YouTube en los que le ha realizado entrevistas a personas como a James Cameron, el cineasta canadiense conocido principalmente por crear el éxito taquillero 'Avatar'.

También logró colaborar con grandes plataformas, tal y como lo hizo con Netflix con el podcast '6 Grados', así como ha incursionado en el mundo del Stand-Up.



Aun así, uno de sus proyecto más grandes fue haber pisado la alfombra roja de los premios Óscar. De acuerdo con uno de los videos que subió a TikTok, la invitación fue hecha por parte del equipo de TV Azteca, uno de los canales más populares de México.Fue entonces que, sin dudarlo ni un segundo, cumplió su sueño de entrevistar y hablar con celebridades como Jamie Lee Curtis y Florence Pugh.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

