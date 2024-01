Líder en Netflix: el thriller protagonizado por una actriz de 'Manifiesto' que es furor

'Manifiesto' cerró su cuarta temporada el 4 de junio de 2023 y cautivó a una amplia audiencia con su intrigante trama.

(Lea también: Griselda: estos son los personajes principales que hacen Sofía Vergara, Karol G y otros).

Protagonizada por un elenco destacado, incluyendo a Ben Stone (Joshua Dallas), Michaela (Melissa Roxburgh), y Cal (Jack Messina), la serie de Jeff Rake se sumergió en el misterioso viaje del vuelo 828 de Montego Air, desde Jamaica a Nueva York.



Los personajes y la historia en sí han dejado una marca en los corazones de los espectadores, quienes se vieron atrapados en un torbellino de acción y misterio.

(Siga leyendo: Netflix triplicó su participación en juegos en 2023 principalmente por Grand Theft Auto).

Melissa Roxburgh, en particular, ha brillado en su papel de exagente de policía en 'Manifiesto', desentrañando los enigmas que rodean a los 191 pasajeros del vuelo mencionado.



Su talento no pasó desapercibido, y ahora, la actriz se ha embarcado en un nuevo proyecto que ha alcanzado la cima del 'ranking' de Netflix en Argentina. Su última película, 'Jaula mental' ('Mindcage' en su título original), dirigida por el italiano Mauro Borrelli, es un thriller psicológico de poco más de una hora y media que ha sembrado la intriga desde su primer minuto.

Estrenada en 2022, esta película se unió recientemente al catálogo de Netflix, compartiendo el podio con otras producciones aclamadas como 'La sociedad de la nieve', '60 minutos' y 'Lift: un robo de primera clase'.

(De interés: Netflix transmitirá el programa de lucha libre Raw de WWE en América).

El ascenso continúa: Roxburgh en 'Quantum Leap' y más éxitos



En 'Jaula mental', Roxburgh se une a Martin Lawrence y John Malkovich, interpretando a detectives de homicidios en la búsqueda de un asesino aterrador. La película, que evoca reminiscencias del clásico 'El silencio de los inocentes' (1991), muestra a los personajes recurriendo a la ayuda de un criminal serial, conocido como 'The Artist', en su desesperada búsqueda por justicia.

Además de su destacado papel en 'Manifiesto' y 'Jaula mental', Melissa Roxburgh ha ampliado su repertorio con su participación en 'Quantum Leap' (Salto cuántico), una serie que explora las líneas temporales, más de dos décadas después de las aventuras del Dr. Sam Becket.



En dicha producción, emitida en Prime Video desde el 4 de octubre de 2023, Roxburgh interpreta a 'Ellen Grier', debutando en el primer episodio de la segunda temporada, titulado 'This took too long!'.

Más noicias en EL TIEMPO

Alain Delon: 'Quiero morir. La vida ha terminado'

Oscar 2024: DiCaprio, Margot Robbie y otros desaires y sorpresas

Barbie: monólogo de America Ferrera sobre ser mujer que le vale la nominación al Oscar

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.