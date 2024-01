Jason Momoa confiesa que 'vive en la carretera' tras divorciarse de Lisa Bonet

Jason Momoa es uno de los personajes más representativas de la industria cinematográfica en Hollywood. Su gran trayectoria como protagonista y actor de reparto en cintas como 'Aquaman', 'Dune' y 'Juego de tronos' lo han posicionado entre las figuras más talentosas y destacadas a nivel mundial.



Recientemente, el estadounidense dio algunos detalles de cómo era su vida actual, después de su divorcio con la actriz Lisa Bonet, con quien tiene dos hijos, Lola (16) y Nokoa (15), y llevaba más de 10 años de relación.

Durante una entrevista exclusiva para el afamado show de entretenimiento 'Entertainment Tonight', el actor le reveló al periodista Kevin Frazier cómo y dónde vive en este momento, a causa de sus constantes viajes como si fuese un nómada.



Como una confesión que llegaba por casualidad en la que hablaba de una de sus pasiones más conocidas: las motos, el hawaiano le confirmó al anfitrión que su hogar en este momento eran las '"carreteras" de Estados Unidos.



"Hermano, ni siquiera tengo una casa en este momento, vivo en la carretera. Así que me voy a Nueva Zelanda para empezar 'Minecraft'. Espero que a todos les guste", señaló en la producción.



Este último proyecto se une a su más reciente trabajo, 'On The Roam', una serie en colaboración con HBO en la que el actor de 'La Liga de la Justicia' anda por todo USA, visitando talleres de artesanos y seguidores de las motos.



Se podría decir que esta producción revela la pasión de Momoa que no duda en demostrar que es un amante del mundo de la motocicleta, sobre todo de las 'Harley-Davidson', cuando armó dicho modelo con sus manos durante un documental. De hecho, su fascinación es tal que se ha caracterizado por coleccionar todo tipo de material referente a las mismas, según 'Fox News'.

Dicha producción que será lanzada el próximo 18 de enero, al parecer, es la causa de que el artista ya esté acostumbrado a andar como los gitanos, y a no tener un lugar fijo donde establecer su vivienda hasta el momento.



Así lo insinuó, cuando reveló que parte de las personas que lo reconocen y sus seguidores se asombran al topárselo en cualquier esquina de sus ciudades, ansiosos por saber que lo hace estar allí.



"Siempre estoy en estos lugares extraños donde me encuentran en la carretera. Sucede todo el tiempo. Me dicen: '¿Qué diablos está haciendo en nuestra ciudad natal?'", puntualizó en el show.



Sin duda, esta manera de vivir tras la amistosa separación con su exesposa, en octubre de 2020, ha marcado los últimos tres años de su carrera, sus vivencias y la manera de convivir con los demás, ya que ha dicho que la idea de estar en varios sitios frecuentemente lo emocionan.



"Me encanta la idea de estar con gente común y corriente y hacer mi oficio, que es filmar y luego mostrarles. Y por eso, creo que después de hacer eso durante tanto tiempo, sentí curiosidad por ello", puntualizó en el show.

