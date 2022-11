El 22 de noviembre murió Pablo Milanés, cantautor cubano, un cáncer se lo llevó a sus 79 años. Este artista inició su carrera en 1964 con el cuarteto Los Bucaneros. Luego, se lanzó como solista y grabó 50 discos y sus canciones más reconocidas fueron 'Yolanda', 'El breve espacio en que no estás', y 'Yo no te pido'.



Gray Frederickson, productor de cine estadunidense colaboró en la película El Padrino 1 y 2 se murió a sus 85 años el 20 de noviembre. "Ganó el premio Oscar a Mejor película- y 'Apocalipsis Now', según MSN.

Otra muerte que impactó al mundo entero fue la Jason David Frank, quien se desempeñó como actor y artista marcial. Él interpretó a Tommy Oliver de los 'Power Rangers', su personaje fue el verde y lamentablemente se suicidó el 20 de noviembre teniendo 49 años.



John Aniston, actor y papá de la actriz Jenifer Aniston murió el 11 de noviembre. Por 37 años interpretó a Victor Kiriakis en el culebrón 'Days of our lives'. Su hija lamentó la fallecimiento en su Instagram con un sentido mensaje.

El 10 del mismo mes falleció a sus 66 años de un cáncer el actor de voz Kevin Conroy, reconocido por interpretar la voz de Batman en la serie animada de la Liga de la Justicia'.



"Historietista español. Fue uno de los pioneros del cómic de superhéroes en España. Comenzó dibujando las portadas españolas de comics de Marvel. Luego creó dos superhéroes españoles: Iberia Inc. y Tríada Vértice. Posteriormente logró ingresar en la industria estadounidense, dibujando para las dos editoriales más grandes: Marvel y DC Comics. Trabajó con obras de 'The Flash', 'X-Men', 'Superman', 'Linterna verde', 'Avengers', 'Capitán América', 'Los 4 fantásticos', 'Wolverine' y 'El increíble Hulk', entre otros. Falleció a los 60 años tras sufrir esclerosis lateral amiotrófica (ELA)", contó el medio MSN, sobre el fallecimiento de Carlos Pacheco.



Otro de los destacados en el arte fue Cormac Roth, de tan solo 25 años falleció de cáncer, se desempeñó como guitarrista, compositor y músico. Era hijo del actor Tim Roth.



"Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban. El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos", relató MSN tras un comunicado de la familia.