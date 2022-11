Hace tan solo un día, el 20 de noviembre de 2022, se conoció la noticia del fallecimiento del actor Jason David Frank, la leyenda que interpretó por años a Tommy Oliver, el 'Power Ranger verde' durante la temporada original del programa de televisión.



Aunque aún se desconocen las causas de la muerte del actor de 49 años, sus amigos, conocidos y fanáticos han recordado en las redes sociales momentos de la vida del también practicante de artes marciales.



Entre uno de esos recuerdos, se encuentra la pelea que pospuso por 22 años con el actor belga Jean-Claude Van Damme, quien es además especialista en artes marciales cinturón negro.

Aunque se desconoce realmente la causa que desató la rivalidad entre ambos actores, sí se sabe que el conflicto entre Frank y Van Damme inició en 1995, con el estreno de 'Power Rangers: The Movie', película que generó el primer roce entre ellos, el cual terminaría en una pelea años después.



Pese a que no se volvió a escuchar sobre ningún enfrentamiento entre los actores por años, en 2010 Frank recogió las cenizas del pasado y desató nuevamente la discusión, retando a Van Damme a un lucha de artes marciales para saldar cuentas.



Sin embargo, el protagonista de Soldado Universal no respondió al llamado, y por el momento la situación no pasaría a mayores.

En 1995, cuando iniciaron los roces, Van Damme tenía 35 años y Frank 22 años, aún así parece que algunas situaciones no las cura el tiempo, porque aún luego de dos décadas de ese primer enfrentamiento, finalmente en 2017 se desató la anunciada pelea.



Jean-Claude Van Dammen y Jason David Frank fueron invitados a participar en 2017 en 'La Mole Comic', la convención de comics y cultura pop más grande de México.



Allí Van Damme subió al escenario para contar anécdotas de sus más importantes papeles e incluso revelar detalles del popular baile que hizo en la película de artes marciales 'Kickboxer'. Sin embargo, cuando el actor bajó del escenario se cruzó con Frank.



Los fotógrafos, quienes no desaprovecharon el momento, les pidieron a ambos tomarse una foto juntos.

Y ahí sucedió todo.



Van Damme le reclamó al interprete del Power Ranger verde que se disculpara por los enfrentamientos que habían ocurrido años atrás, incluso por incitar la pelea de artes marciales en 2010.



Pero Jason David Frank no dio ni un paso atrás en la discusión, que hasta hoy se desconoce el motivo, pero agarró a Van Damme por el cuello y lo alcanzó a empujar unos pasos hacia la pared que había en el fondo.



Según los reportes en los medios hace cinco años atrás, el belga se habría quedado paralizado de la sorpresa, por lo que no reaccionó en su contra.

Además, según los informes de aquel año, Jason David Frank supuestamente señaló que todo habría sido un montaje público de Van Damme, quien supuestamente habría llevado a su equipo de producción para que grabaran la escena y hacer quedar mal al ex-Power Ranger.

Ambos artistas fueron separados por el equipo de seguridad del evento y trasladados posteriormente a los camerinos.

Jason David Frank participó en las tres temporadas de Powers Ranger. La primera, en la versión original de los 'Power Rangers' en la década del 90, donde le dio vida al ranger verde, en la segunda temporada se le vio como el ranger blanco y en la tercera se convirtió en el nuevo líder de los rangers.

