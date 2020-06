La modelo trans, afro y curvi de Calvin Klein que rompe estereotipos

Instagram @iamjarijones

En sus redes sociales, Jones también ha hablado de lo difícil que ha sido el proceso de autorreconocimiento y aceptación.



"No había otra opción para mí: vivir mi vida más auténtica o salir de aquí. Con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida, elegí mi vida. Me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de lo que la sociedad me decía", escribió en Instagram.