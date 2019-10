El actor Jared Leto intentó detener la filmación del ‘Guasón’

Cuando se supo que Jared Leto sería el ‘Guasón’ en la película ‘Escuadrón Suicida’, la expectativa subió: el curriculum del actor preveía un trabajo sin precedentes y el futuro del personaje tenía pinta de no tener techo con él interpretándolo.



Las cosas, sin embargo, no fueron como se esperaban y ahora a Leto hasta lo acusan de querer sabotear al ‘Guasón’ de Joaquin Phoenix y Todd Phillips.

Las criticas

En el 2016, ‘Escuadrón Suicida’ se estrenó. En general, la película recibió una calificación regular y Leto recibió muchas críticas.



Él se defendió diciendo que grabó varias escenas, pero que el director, David Ayer, decidió reducir la participación de su ‘Guasón’ a solo 10 minutos.



Con el tiempo, trascendió que Leto, en un intento por compenetrarse mucho con el personaje, le hizo bromas pesadas a sus compañeros: les envío una rata viva y unas balas a Margot Robbie y Will Smith, respectivamente, y un cerdo muerto para todo el elenco.

El estudio no se mostró muy entusiasmado con estos esfuerzos y Ayer no quedó tan satisfecho con la actuación FACEBOOK

TWITTER

“El estudio no se mostró muy entusiasmado con estos esfuerzos y Ayer no quedó tan satisfecho con la actuación”, contó The Hollywood Reporter (THR), un medio especializado en el mundo del cine.



A eso se sumó que, paulatinamente, empezó a quedar por fuera de proyectos en los que, se pensó, participaría, como ‘Aves de Presa’ y ‘Escuadrón Suicida 2’.



“Si el Joker no está en la película, no creo que sea extraño, ya que no es parte del ‘Escuadrón Suicida’ en los cómics”, declaró James Gunn, el director de la segunda parte de este largometraje, sobre la ausencia del ganador del Óscar.

Leto interpretó al 'Guasón' en 'Escuadrón Suicida', pero no recibió muy buenas críticas. Foto: Warner Bros.

La molestia

La situación se puso más incomoda: la idea de que apareciera en, al menos, una película enfocada solo en el ‘Guasón’ se diluyó cuando no fue tenido en cuenta para la producción de Phillips, lo que lo molestó mucho.



Ahora, THR asegura que cuando Leto se enteró del proyecto, habló con sus agentes para que lo detuvieran.



“Le pidió a su gerente de música, Irving Azoff, que se comunicará con Warner Bros. para obstruir la película. ‘Tienes que detenerla’, le habría dicho”, señaló el medio.



Fuentes cercanas al actor negaron la situación a THR, mientras que Azoff no hizo comentarios al respecto.



Lo que sí se sabe es que Leto y Azoff se separaron desde hace algunos años y el artista cambió de agencia de representación.



Hay que reportar que Joaquin Phoenix fue el escogido para película de Phillips y ha recibido muchos elogios por su interpretación.



Tendencias EL TIEMPO