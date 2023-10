Jardín Botánico de Bogotá: requisitos para trabajar en esta institución

El Jardín Botánico de Bogotá, un oasis de biodiversidad ubicado en el corazón de la capital colombiana, ofrece diversas oportunidades de empleo. Sin embargo, antes de postularse, es fundamental conocer los requisitos necesarios para ser parte de esta institución líder en la investigación y conservación de la naturaleza.

(Lea también: Inauguran nuevo Banco de Semillas agroecológicas en Fontibón).

El Jardín Botánico de Bogotá, en colaboración con la Alcaldía Mayor, ha dado a conocer las directrices para la implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C., con el propósito de reclutar personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en entidades y organismos distritales.



Si esta interesado en trabajar con esta prestigiosa institución, a continuación, le presentamos los pasos para inscribirse y los detalles sobre las áreas en las que puede postularse.

(Siga leyendo: Primer seminario iberoamericano sobre espacios verdes se realizará en Bogotá).

Cómo inscribirse



Los interesados en prestar sus servicios en el Jardín Botánico de Bogotá deben inscribirse a través del sitio web http://talentonopalanca.gov.co.



Antes de comenzar el proceso de registro, asegúrese de contar con su cédula y una hoja de vida escaneada en formato PDF, con un peso máximo de 2,5 MB. Además, es necesario utilizar el navegador de internet Chrome para acceder al portal. Una vez en el sitio, podrá cargar sus documentos y completar el proceso de registro.



Al finalizar, el sistema generará un archivo en formato PDF con la información ingresada, que servirá como comprobante de su inscripción. Es importante destacar que los datos proporcionados se manejarán conforme a las políticas de privacidad de la información y a la ley de protección de datos personales.

(De interés: Plan en Bogotá: la nueva ruta ecológica local que ofrece el Jardín Botánico).

Facebook Twitter Linkedin

Jardín Botánico Foto: Jardín Botánico

Áreas de interés



De acuerdo con la misión del Jardín Botánico de Bogotá, se han definido varias áreas técnicas de interés en las que los candidatos pueden postularse. Estas áreas incluyen:

1. Generación del conocimiento (Subdirección Científica - Personal Profesional):



-Restauración ecológica.



-Bienes y servicios ambientales.



-Propagación vegetal de flora altoandina.



-Botánica y sistemática vegetal.



-Sanidad vegetal.

2. Aplicación del conocimiento (Subdirección Técnica Operativa - Personal Profesional):



-Coberturas vegetales urbanas / Arborización / Jardinería.



-Manejo del arbolado adulto / MIPE / Gestión del riesgo asociado.



-Propagación vegetal.



-Agricultura urbana.

Facebook Twitter Linkedin

Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

3. Apropiación del conocimiento (Subdirección Educativa y Cultural - Personal Profesional):



-Participación y educación ambiental.



-Creatividad e innovación para la educación ambiental.



-Naturaleza y Salud.



-Comunicación y mercadeo ambiental.

4. Personal operativo:



-Operario calificado en actividades de arborización urbana: jardinería, agricultura urbana, manejo de maquinaria especializada, manejo de agroinsumos y restauración.

Adicionalmente, el Jardín Botánico requiere servicios profesionales y de apoyo en áreas administrativa, financiera, jurídica, planeación, sistemas y control interno.

Consideraciones importantes



Es fundamental destacar que el registro en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá no implica ningún costo y no garantiza de manera expresa o implícita la obtención de un contrato con la institución.



En caso de que su perfil coincida con las necesidades de la entidad, lo contactarán utilizando los datos proporcionados durante el proceso de registro.



Si necesita asistencia técnica durante el registro o debe reportar una falla en el sistema, puede comunicarse al teléfono 3680038 (opción 1) de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. o enviar un correo electrónico a talentonopalanca@serviciocivil.gov.co, incluyendo su tipo de documento, número de documento, nombres y apellidos, correo electrónico personal, cédula escaneada y una descripción detallada de tu solicitud.

El Jardín Botánico logró recuperar 118 árboles en el centro de Bogotá



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Recibió oferta de trabajo y no le convence? 15 reglas para renegociarla, según Harvard

Entrevistas de trabajo: así debería responder a pregunta ¿por qué quiere trabajar aquí?

Recomendaciones para los jóvenes que inician en su primer trabajo