Japón: ¿cuáles son las tradiciones que realizan en navidad?

En Japón las religiones más comunes son el budismo y el sintoísmo, sin embargo, existe un porcentaje de la población que, aunque es muy bajo, 1,5 %, profesan la religión católica.



No obstante, esta cifra no significa que celebren una de las mejores temporadas del año alrededor del mundo, como es la Navidad, pero sí lo hacen de manera diferente. Le contamos.

No siempre se celebró la Navidad en este país asiático. Las primeras luces con respecto a la festividad se dieron en 1552, fecha en la que se registra que el misionero Francisco Javier realizara la primera celebración de la Navidad en ese país, de acuerdo con el blog 'Remitly'.



Más adelante, esto se prohibió debido a que no se podía profesar la religión católica, especialmente durante el gobierno militar de Shogunato Tokugawa, desde 1603 hasta 1868, años en los cuales quienes fueran cristianos podrían ser condenados a la crucifixión y otro tipo de castigos atroces.



Luego, en 1873, se permitió que las familias que desearan ser cristianas lo fueran, por lo cual pudieron celebrar diferentes fechas religiosas, entre ellas la Navidad, pero según el blog, la fecha exacta de la entrada libre de la Navidad en ese país fue luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya ganó un amplio reconocimiento.



Navidad en japonés se dice “Kurisumasu” y para desear una 'Feliz Navidad' sería “Merii Kurisumasu”.

El personaje más querido y representado en Navidad en Japón es Papá Noel o como lo llaman ellos 'Santa-San' o 'Sr. Papa Noel', al que también se le suelen enviar cartas, pidiéndole su regalo.



Sin embargo, también es posible recibir regalos de 'Hotei', quien es uno de los Siete Dioses de la Fortuna o también llamado 'Shichifukujin'. Este se caracteriza por ser un buda sonriente que protege a los niños.



En cuanto a las decoraciones, que usualmente se utilizan en los hogares y en las ciudades en general, son similares a las usadas en occidente, como en Europa y Estados Unidos, con luces, campanas, bastones de dulce, bastones de papel, pero lo característico son los animales hechos de papel de origami.



Lo que sí es muy diferente a la celebración tradicional es que se tiene en mente que la Navidad es más que todo una fecha romántica parecida a Sam Valentín, para compartir en pareja, por lo que el 25 de diciembre no es un día festivo, sino que se trabaja normalmente y en la noche se tienen una cena especial con la pareja.

Comidas tradicionales de Navidad

Con respecto a la comida, se suelen preparar diferentes dulces como el pastel de Navidad, que tiene una gran capa de crema batida y es decorado con fresas, así como también el jugo de uva y una bebida conocida como 'chanmery' que es un tipo de champaña, los pasteles de arroz mochi y la pasta dulce de frijoles blancos.



Así mismo, un gran número de familias comparte pollo frito de la cadena KFC en su cena navideña, dada la amplia publicidad que hizo esta marca desde 1970, convirtiéndose en el plato favorito para comer en esa fecha.

