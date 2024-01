Japón confirma que la energía de su sonda lunar podría ser restablecida 

Hace unos días, Japón se posicionó como el quinto país a nivel mundial en lograr un alunizaje exitoso en la Luna. Además, este se ha distinguido por ser el más preciso en la historia, pues alcanzó su objetivo de aterrizar en un punto específico de la Luna, con un margen de error de tan solo 100 metros.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad, pues la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) informó que la orientación de la nave no era correcta en el momento del aterrizaje, lo que ocasionó que paneles solares dejaran de recibir luz.



(Lea también: Nuevos capítulos de 'Rigo': ya se conoce la fecha en que regresa en forma la serie).



Por esta razón, la nave japonesa SLIM tuvo que ser desconectada a las dos horas y 37 minutos que aterrizó en la superficie Lunar. Actualmente, tiene un 12% de batería, pero JAXA no quiere que estás se descarguen por completo con la esperanza de poder reiniciar la nave en caso de que sus células fotovoltaicas vuelvan a recibir luz solar.



Pero no toda la esperanza está perdida, ya que los datos de la telemetría muestran que los paneles solares de SLIM están orientados hacia el oeste. En ese sentido, si la luz del sol comienza a brillar sobre la superficie lunar desde el oeste en siguientes días, puede que la nave se vuelva a cargar con energía y salga del modo de hibernación.

Exploración Espacial 🌒 🚀 #Japón 🇯🇵 se convierte en el quinto país en llegar a la #Luna con un módulo SLIM, aunque reportan que la nave se quedó sin energía para operar.

Animación vía @fuer_d_orbita pic.twitter.com/NyQCG7PoM4 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 19, 2024

Una buena noticia es que antes de ser apagada, la nave transmitió información adicional acerca de su alunizaje, incluyendo las imágenes que pudo capturar en el tiempo disponible. JAXA está actualmente evaluando estos datos.



(No deje de leer: Cancelan vuelo a Nueva York tras la advertencia de un pasajero sobre el ala del avión).



Vale la pena mencionar que SLIM fue creado para alunizar en una pendiente de 15 grados. Inicialmente, debía elevarse con la propulsión de sus motores justo por encima de la superficie lunar. Luego, tenía la tarea de girar 90 grados para apoyarse en su pata trasera y finalmente descansar sobre las cuatro patas delanteras. Pero algo salió mal en la maniobra y la nave quedó mal orientada.



Por otro lado, este tenía el objetivo de lograr un aterrizaje preciso a través del reconocimiento de imágenes y LIDAR. Desde el punto de vista científico, su propósito consistía en examinar la presencia de un mineral denominado olivino en el manto lunar, lo cual podría proporcionar evidencia de que la Luna fue parte de la Tierra en un pasado distante.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

En fotos: así logran transportar de forma segura una gran jirafa

Griselda: Mónica Fonseca opina sobre ver o no la serie que protagoniza Sofía Vergara

¿Qué es un shock séptico como el que sufrió Ashley Park, actriz de 'Emily en París'?