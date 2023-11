Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, se va de Colombia: ¿qué pasará con su relación?

El novio de Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores con una noticia que podría cambiar el rumbo de su relación, según los internautas. El pasado 29 de noviembre, Jamil Farah compartió una imagen en sus redes sociales donde le decía adiós a Colombia.

A principios del 2023, la presentadora y el piloto anunciaron su relación amorosa, luego de que en marzo del año anterior esta confirmara los rumores de su separación con el actor, Lincoln Palomeque.



(Le puede interesar: ¿Abandonará Día a Día? Carolina Cruz dejaría el programa por nuevos proyectos).



Tras 10 años de compromiso, y dos hijos pequeños: Matías y Salvador, la reconocida pareja reveló que se separaba en común acuerdo. Al parecer, el amor entre los dos se transformó, al igual que el afecto por el otro.



“Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta de que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”, expresó en entrevista con los 'Informantes', en 2022.



Luego de pasar un tiempo sola, dedicarse a sí misma y a su familia, la vallecaucana encontró de nuevo el amor con el aviador Jamil Farah, a quién le lleva 12 años de diferencia en edad.

La despedida de Farah de Colombia

A través de las redes sociales, el sanandresano compartió con sus seguidores una historia de Instagram en la que mostraba una foto a blanco y negro de un puerto de carga y un avión estacionado, acompañado de una descripción "Bye, Bye, Colombia".



(Siga leyendo: ¿Por qué Carolina Cruz no se ha casado? Esta es la inesperada respuesta de la presentadora).



Aunque esta podría ser una simple despedida por temas de su trabajo como piloto comercial y privado de vuelos charter, las sospechas de que no se refería a un viaje de rutina se incrementaron cuando en la parte inferior de la fotografía escribió: "Comienza un nuevo proyecto 1 % ", haciendo alusión al surgimiento de una etapa.



Posteriormente, compartió nuevas imágenes reportando su llegada a Houston, y luego a Wichita, en el estado de Kansas. Allí etiquetó a 'Textron Aviation', la unidad comercial de aviación general del conglomerado Textron.



Pese a que no lo confirmó, se especula que está empresa tendría que ver con su traslado a Estados Unidos y el anuncio de su nuevo proyecto, posiblemente, laboral.

Como era de esperarse esto suscitó las dudas entre algunos internautas que no dudaron en comentar acerca de su relación con Carolina Cruz, sobre qué pasará con su noviazgo, si en efecto él empezará a trabajar en dicho país y ella se quedará en Colombia, si tendrán un vínculo a distancia durante el tiempo que Farah esté allá, si la presentadora se irá con él o culminara la unión.



"¿Será que ella va con él? ¿Se llevará los niños o seguirá viviendo su romance desde la distancia?, "Tiene que ser otra cosa"; "Es claro que seguirán, no sé cuál es el problema, donde hay amor no existen barreras y uno va el otro también"; "Fue un placer, debe emprender un nuevo viaje"; "Llévesela con hijos y todo, que viva el amor", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Instagram.



(Lea también: Así le celebró Carolina Cruz el cumpleaños de su novio Jamil Farah).



Aún se desconoce cuáles son los posibles planes de la pareja a futuro y sí en efecto, Farah iniciará un nuevo plan de trabajo que lo lleve lejos de Colombia por largo tiempo.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

