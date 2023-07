‘Zoey 101’ fue una serie estadounidense juvenil que se transmitía en el canal Nickelodeon en los años dos mil.



La serie era protagonizada por la hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, quien en ese entonces tenía tan solo 14 años de edad.



El programa contaba la vida de la adolescente Zoey Brooks, quien se mudaba a su nueva escuela en Malibú, en donde hacía muchos amigos.

Otra de las jóvenes actrices que hacía parte del show juvenil era Alexa Nikolas, quien interpretaba a Nicole Bristow y que hace pocos días hizo una revelación a los medios con respecto a la actitud de Spears, mientras grababan la serie.



Nikolas aseguró que Spears y Victoria Justice, quien interpretaba a Lola Martínez, tenían actitudes hirientes y frías con ella durante las grabaciones y lo que consideró en su momento como acoso infantil.



Las declaraciones las hizo en el podcast ‘H3’, en donde aseguró que ella solo quería ser amiga de las actrices, pero que siempre encontró desplantes y poca interacción.



“Ella ni siquiera me respondía, y luego se convirtió en intimidación en la que ella simplemente me decía cosas duras como: '¿Por qué sonríes tanto?', aseguró la actriz en el podcast.



La actriz que también apareció en series como The Walking Dead, Family Guy y Criminal Minds también contó en el podcast que los demás compañeros en el set tenían que comportarse de esa manera para agradarle a Spears y que Victoria Justice era una de esas personas que nunca la trató bien.



Cabe resaltar que Nikolas no hizo parte de la nueva película de ‘Zoey 101’ que se estrenó en ‘Paramount’ este año.



Actualmente está casada con Michael Gray, tiene una niña de dos años y está esperando su segundo bebé.

