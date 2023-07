El famoso actor Jamie Foxx, quien estuvo hospitalizado luego de tener una complicación médica, tuvo que ser atendido de urgencias el pasado mes de abril.



El ganador del Oscar, de 55 años, se esforzó por mantener las lágrimas en el momento que compartió el duro momento que tuvo que pasar en el hospital.



“Pase por algo que pensé que nunca, nunca pasaría”, aseguró Foxx, hablándole a sus más de 16 millones de seguidores. “Sé que mucha gente estaba esperando una actualización escuchar una actualización, pero honestamente no quería que me vieran en ese estado de salud”.

(Le puede servir: Jennifer López cumple 54 años y lo celebramos con algunos de sus mejores looks).

“Siempre quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No querían que me vieran conectado a tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo”.



Además Foxx, felicitó a su hermana Deondra Dixon y a su hija Corinne Foxx por haberle salvado la vida: “Agradezco a Dios, a ellos, a muchos médicos excelentes puedo dejarles este video”, además agregó un agradecimiento a su familia por haber guardado la razón real de su salud.



“No puedo expresarle lo bien que se siente que la familia intervenga de esa manera y la manera tan hermética que lo hicieron, no dejaron escapar nada y me protegieron, y eso es lo que espero que todos puedan tenerlo en momentos como esos. Ahora puedo volver a trabajar”.

(Le puede ayudar: Beyoncé y sarcófagos: la exposición en Países Bajos indigna a Egipto).

Los allegados y familiares no han dicho que fue lo que pasó realmente para que estuviera hospitalizado y tan delicado que de salud, se sabe que su hija Corinne dijo que se enfermó en medio de la producción de la película ‘Back in Action’.



A pesar de esto, el actor agradeció públicamente a todos sus seguidores por el apoyo brindado, por estar pendiente de su salud y por todo el amor brindado en los constantes mensajes de aliento y amor por parte de sus fanáticos.



Esto fue lo que escribió el actor al momento de montar el video explicando la situación “Mil millones de gracias a todos... ha sido un largo camino, pero todas las personas son grandes personas y Dios me ayudó a superarlo” además de miles de comentarios en que le expresaron toda su admiración, respeto y cariño además desearle una pronta recuperación.

(Le puede interesar: Yma Súmac, la última ‘princesa inca’ que conquistó a Hollywood).

¿Se paraliza la TV y el cine en EE. UU.? Actores de Hollywood entraron en huelga

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION AÑACNCE DIGITAL

EL TIEMPO