“Ya sea A private war, Anthropoid o Belfast o lo que sea que venga después, la línea en la prensa es siempre: ‘Es lo mejor que ha hecho desde 50 sombras de Grey’, como si todavía necesitara demostrar mi valía. Todavía estoy pagando la penitencia por esa elección para volver al punto en el que estaba antes”, dijo Dornan a GQ en noviembre del año pasado sobre el papel que lo lanzó al estrellato, el de Christian Grey.



Sin embargo, el actor parece no arrepentirse. “En última instancia, no. Quiero decir, entendí el trabajo y las reacciones”, aseguró al medio.

“Mira, ponlo de esta forma: no ha hecho ningún daño a mi carrera formar parte de una franquicia cinematográfica que ha ganado más de 1.000 millones de dólares. Cualquier actor que trabaje te diría lo mismo”, dijo

“No hay vergüenza en decir que transformó mi vida y la vida de mi familia financieramente. Estoy muy, muy agradecido por esto y siempre lo estaré”.

El actor, nacido en Holywood, en Irlanda del Norte, era consciente de la reacción que podían suscitar las películas. Las críticas no le cogieron totalmente por sorpresa. “La mayoría de la gente odiaba los libros. Y no digo que no reconozca por qué esos libros fueron tan poderosos para millones de personas, pero no vas a tener libros que fueron horriblemente criticados convertidos en películas aclamadas por la crítica”.



Antes de que su nombre se relacionase con este título, Dornan había estado en el reparto de algo más de media docena de proyectos, tanto en pantalla grande como pequeña, como la película Marie Antoinette o la serie The Fall. Y antes de ponerse delante de las cámaras de cine, lo hizo frente a las de moda.

A esta profesión llegó un tiempo después de que su madre, Lorna, falleciera de cáncer de páncreas en 1998. “Yo era muy joven”, dijo el actor según publicó The Irish Times en 2018. “Tenía 14 años cuando mi madre fue diagnosticada y acababa de cumplir 16 cuando murió”.

Aunque a esa edad, comentó Dornan, todos los niños son inocentes, él sintió que era particularmente joven e inocente en ese momento. Tuvo que crecer rápido después de aquello. “Tiene un efecto en constante evolución sobre mí, esa pérdida, y no se lo deseo a nadie”.

Abandonó la universidad con 19 años y no hacía mucho más que beber todo el día en Belfast. “Creo que a mi familia le preocupaba que anduviese sin rumbo, así que mi hermana me apuntó para participar en un programa de televisión, Model Behaviour, en el que podías ganar un contrato de modelo con Select y salir en la portada de GQ”, dijo el actor en la entrevista con la propia revista.

“Yo estaba como ‘¿Ser modelo? ¡Vete a la mierda!’. Pero me retorció el brazo y fui a rastras con mi amigo. Fui a regañadientes, pero fue mi pie en la puerta, la ventana a través de la que siguió todo lo demás”.

Dornan no ganó el concurso, pero acabó fichando por la agencia igualmente. “A los 21, estaba haciendo algunas campañas importantes y ganaba mucho dinero”, dijo el actor, al que dieron el sobrenombre de ‘El torso de oro’. Pero no le encantaba y no acababa de verlo como una opción profesional para él. “Todavía no me gusta que me saquen fotos. Me parece raro. Me parece una cosa antinatural”.



Más tarde, dio el salto a la interpretación. “Estaba un poco como ‘esto es una oportunidad genial. Haré eso’. No era uno de esos niños que decían quiero ser actor cuando sea mayor. Solo estaba siguiendo lo que mi instinto me decía que hiciera”, contó el actor en una conversación con Kirsten Dunst en Actors on Actors, de Variety.

Su primer papel en una película cinematográfica fue el de Axel von Fersen en la cinta de Sofia Coppola Marie Antoinette, de 2006, junto a Dunst. “Recuerdo pensar que podría ser el último”, dijo Dornan en la conversación con su antigua compañera de reparto. “Recuerdo pensar ‘realmente no sé qué estoy haciendo aquí’, y eso fue, ¡Jesús!, hace 17 años”.

La filmografía de Jamie Dornan incluye títulos como Beyond the Rave, Flying Home, Untogether, Robin Hood y Synchronic. En el terreno personal, el actor está casado con la compositora Amelia Warner desde 2013, con quien tiene tres hijas.

MATEO CASTILLO

EFE Reportajes

En Twitter: @NoticiasEFE