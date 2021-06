James Rodríguez, Teo y fuertes polémicas de futbolistas en redes

El sábado 12 de junio, James Rodríguez protagonizó una transmisión en vivo de Instagram.



En esta charla dio polémicas declaraciones por no haber sido convocado por el técnico Reinaldo Rueda a la Selección Colombia.



En el ‘live’ también estuvieron Teófilo Gutierrez y Camilo Zúñiga, quienes fueron sus compañeros en la ‘tricolor’.

“Fue una decisión del cuerpo técnico y yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Antes, yo hago fuerza para que ganen y hagan una muy buena Copa América, pero sí quería estar ahí. Es bueno que la gente sepa eso”, mencionó el ‘10’.



El futbolista del Everton, de paso, les dejó un mensaje a quienes lo critican.



“Hay muchos que por ahí dicen que no estaba bien. De los 80 partidos que yo tengo, cuántos he jugado mal. Fácil, cinco o diez de esos, pero los otros 70 siempre rendí”, comentó.



James Rodríguez dando su opinión. pic.twitter.com/cub9FsLqDC — Don Javi (@lasaldecolombia) June 12, 2021

Tras lo sucedido, varios internautas y hasta algunos periodistas deportivos se pronunciaron sobre las declaraciones de Rodríguez.



Este fue el caso de Carlos Antonio Vélez, quien se refirió sobre el tema en el programa de televisión ‘Planeta fútbol’.



“Uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Me parece que no es el momento para hacer ese tipo de declaraciones. Dividen, incomodan, crean escozor y distraen la atención”, afirmó.



Por otro lado, Freddy Rincón, exjugador de fútbol y actual panelista del programa ‘La polémica’, mencionó: “Cada vez se está alejando de la Selección. El grupo se ve afectado porque un miembro importante del equipo está dando unas declaraciones indebidas y que en este momento no eran propicias”.



Por el momento, el debate en torno a las palabras de James continúa y también da pie para recordar casos de otros futbolistas implicados en ‘polémicas digitales’ similares.

Teófilo Gutierrez

En 2020, Teófilo Gutiérrez realizó un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram que desató toda una controversia.



En el video, el jugador del Junior de Barranquilla arremetió contra sus detractores con malas palabras e incluso con amenazas.



“Dónde están los sapos y las sapas para darles garrote. Tiro y garrote les voy a dar malpa... (...) El que venga pesado, le damos tiro”, dijo Gutiérrez.

Para que sigan pidiendo a Teófilo Gutiérrez para la Selección Colombia y digan que hay que separar al jugador de la persona. pic.twitter.com/NHXPIQUIjQ — Juliana Sosa Góngora (@julianasosag) September 13, 2020

El jugador, tras su ofensivo video, realizó una publicación en su cuenta de Twitter para disculparse por sus comentarios.



“Buenas, mi gente, quiero pedirles disculpas por lo que dije. Si alguien se sintió ofendido, le pido perdón y que Dios los bendiga”.



Esta ‘disculpa’ no dejó muy satisfechos a los internautas, quienes, incluso en la actualidad, recuerdan las fuertes palabras de ‘Teo’.

Sebastián Villa, Frank Fabra y Edwin Cardona

A principios de este año, estos tres jugadores colombianos de Boca Juniors recibieron fuertes críticas luego de que se viralizó un video del festejo del cumpleaños de Esteban Andrada, arquero de los ‘xeneizes’.



De acuerdo con la emisora de radio ‘Antena2’, Cardona, Fabra, Villa y compañía trasgredieron el Decreto n.° 4/2021 del Ejecutivo Nacional al participar en la celebración.



Este Decreto indicaba que, por aquel momento, los eventos sociales se podían realizar con un máximo de diez personas. Cosa que no ocurrió en el mencionado festejo, según la prensa local.

Polemiche in casa #Boca per la festa ‘non autorizzata’ in occasione del compleanno di #Andrada



Presenti anche Zambrano, Villa, Fabra e Cardona.pic.twitter.com/TGDje9mKWT — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) February 8, 2021

Faustino Asprilla

El pasado mes de marzo, tras el empate por 1-1 entre Boca Juniors y River Plate por la jornada número 5 de la Primera División en Argentina, el periodista argentino Pablo Carrozza hizo algunos comentarios ofensivos en contra de los jugadores colombianos que participaron en el partido.



Según el medio ‘Futbolred’, durante el programa ‘Fútbol Outsider’, emitido en el canal argentino ‘Crónica TV’, Carrozza comentó: “Hay mucho colombiano (...) ¿Están tan baratos los colombianos que van a buscar jugadores a Colombia? (...) ¿Quieren armar una banda de reguetón? Paren con los colombianos”.



Dos días después de las declaraciones, Carrozza pidió disculpas por medio de un tuit, pero esto no fue suficiente para el ‘Tino’ Asprilla, quien reaccionó ante los comentarios ofensivos por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

Me gustaría aclarar que mis dichos en Fútbol Outsider en relación a la cantidad de jugadores colombianos que hubo en el superclásico fueron en un contexto de humor, y jamás tuve intención de discriminar a nadie. Aún así, pido disculpas al que pudiera haberse sentido ofendido. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) March 16, 2021

Tino Asprilla se la agarró con Pablo Carrozza por decir qué hay "mucho colombiano en el Superclásico". pic.twitter.com/E9O4Us0siM — Piel de Gallina (@pieldegallina9) March 17, 2021

Ante la respuesta de Asprilla, Carrozza no se quedó callado y le respondió al ‘Tino’ por medio de una historia de Instagram en la cual aparecía de fondo una noticia que acusaba al futbolista de conducir en estado de embriaguez y portar armas.

Publicación del periodista Pablo Carrozza tras la respuesta del 'Tino' Asprilla. Foto: Instagram: @pablocarrozza

Edwin Cardona

En 2017, Edwin Cardona fue protagonista de un gesto racista durante un partido amistoso de la Selección Colombia contra Corea del Sur.



Por aquel entonces, tras una acción de juego, Cardona realizó una mueca a los jugadores coreanos que fue considerada como un acto de burla.

Ya el partido lo ganó Cardona, el marcador es algo secundario pic.twitter.com/RoX9uQ6w0q — N'Golo el hermoso (@2010MasterChip) November 10, 2017

El gesto del futbolista empezó a viralizarse y dio pie a diferentes opiniones en los internautas.



@Javi83199227 comentó: “Humanos, todos cometemos errores”.



Por el contrario, @yettoMoreno escribió: “Haciéndonos quedar como un zapato, qué vaina con la gente y lo peor es que hay quienes aplauden estos comportamientos”.



Luego de lo ocurrido, el futbolista ofreció disculpas por medio de un video publicado en la cuenta de Twitter de la Selección Colombia.

De acuerdo con el medio especializado ‘Futbolred’, Cardona fue sancionado por la FIFA y no pudo jugar durante cinco partidos oficiales del equipo nacional.

Deiner Quiñones

En junio de 2020, cuando las actividades deportivas en Colombia y en la mayoría del mundo seguían detenidas, Deiner Quiñones causó debate en redes sociales tras un tuit que publicó sobre las aglomeraciones durante la pandemia y la no reanudación del fútbol colombiano. El jugador quiso ‘comparar’ la situación de muchedumbre de un momento cotidiano con la presunta organización en un entrenamiento de fútbol.



“Pregunta seria”, fue el mensaje que acompañó la publicación, la cual tenía una imagen que mostraba aglomeraciones en la parte superior y abajo un encuentro deportivo.

El tuit de Quiñones generó que varios internautas lo criticaran.



Por ejemplo, el usuario @AndrésRCKR mencionó: “Hombre, en serio, no te metas en estos líos. Los primeros son millones que sufren por un mínimo para sobrevivir. Los segundos son unos cuantos centenares que viven con varios millones al mes”.



Por su parte, @EDJ_Hoyos escribió: “Tal vez porque uno es una necesidad y lo otro, un espectáculo. Por mucho que me haga falta el deporte, tengo que ser lógico con la situación actual”.

Carlos Valdés

En 2019, Carlos Valdés, exfutbolista y actual panelista del canal deportivo ESPN, fue protagonista de una polémica en la que también se vio involucrado José Luis Chilavert, exarquero paraguayo.



En este caso, el ‘pique’ entre los dos exfutbolistas se dio luego de que Valdés publicara un tuit hablando, por aquel entonces, de la eliminación de Paraguay de la Copa América de Brasil 2019.



“Se demoró la eliminación de Paraguay. Unos dicen con las botas puestas, yo diría con el antifútbol y clasificando con 2 puntos el fútbol no te puede premiar”, mencionó.



El mensaje despertó la ira de Chilavert, quien le respondió con el siguiente comentario: “Preocúpate porque tu presidente Duque avaló todo para que la Corrupbol haga la Copa América en tu país. Tú eres un lame... de la Corrupbol".

Preocupate porque tu Pdte Duque,avalo todo para que la Corrupbol haga la Copa America en tu País y No van a pagar impuestos en tu tierra y tu eres un lameculos de la Corrupbol. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 28, 2019

Valdés respondió con otra publicación en Twitter, con la cual, al parecer, quiso cerrar el rifirrafe. En esta oportunidad, el mensaje fue más irónico y, aunque no apuntaba de forma directa hacia Chilavert, su intención quedó clara. O al menos eso comprendieron miles de internautas.

Bueno, para los que se ofendieron. Injustamente anoche quedó eliminado Paraguay después de una gran expresión futbolística en su maximo nivel que merecía ganar, deja la copa america con 4 pj 4 gc 3 gf y 2 ptos que por cierto fue el único q empató con Qatar. — carlos valdes (@carlosvaldes5) June 28, 2019

