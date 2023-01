James Rodríguez no solo es uno de los futbolistas colombianos más reconocidos en el ámbito deportivo, sino también uno de los que más curiosidad despierta entre sus seguidores. Tanto su trayectoria profesional como su vida personal son aspectos que nunca escapan de la atención de medios y fanáticos.

Aunque el centrocampista cucuteño se encuentra, ahora más que nunca, tratando de sumar logros con el Olympiacos, club del cual hace parte desde hace tres meses, su apretada agenda futbolística no le ha impedido compartir con su pequeño hijo las festividades navideñas, interactuar con sus seguidores y, mucho menos aún, dejar ver su admiración por Dua Lipa en redes sociales.

James Rodríguez interactúa con foto de Dua Lipa

La cantante, compositora y modelo británica aprovechó la finalización del año para mandar un mensaje a sus seguidores en Instagram: “Feliz Año Nuevo. Deseándoles paz, amor, salud y felicidad para este año que viene”. Sin embargo, sus buenos deseos no vinieron solos: una serie de seis imágenes, en las que se le ve posando con un vestido brillante, eclipsaron la publicación.

Entre brillo, glamour y un escote trasero pronunciado que dejaba a la vista su ropa interior, el despampanante vestido de la artista se robó todas las miradas. “Eso es sexy”, escribió la socialité Paris Hilton; al tiempo que el resto de sus seguidores inundaron los comentarios de elogios y cumplidos.

Entre las cientas de reacciones, hubo una en particular que sobresalió por su imprevisibilidad: se trató de la de James Rodríguez, quien dejó ver toda su admiración y familiaridad hacia la cantante con dos emoticones alusivos a Año Nuevo.

Si bien el futbolista no comentó nada comprometedor, fueron los internautas los que se encargaron de teorizar la cercanía digital entre la estrella del pop y el futbolista. “¿Qué estás haciendo aquí, James?”, “James, engancha, adentro y gol” y “Buena jugada”, escribieron algunos de los usuarios.

James, en medio de rumores sentimentales

Después de que el futbolista colombiano terminó su relación con la modelo venezolana Shannon de Lima, en el año 2021, no ha vuelto a oficializar ningún romance. Sin embargo, sí se le ha relacionado con varias mujeres de la farándula nacional.

Algunos rumores apuntaron a la cantante Karol G, luego de que el centrocampista posteara una foto junto a ella; mientras que otros señalaron a la actriz Kimberly Reyes, con quien tampoco se pudo confirmar un romance. “¡Ay, no! Ahora me ponen la música (de suspenso) y me sacan en Instagram”, dijo Reyes al programa ‘Lo sé todo’ cuando la cuestionaron por estas especulaciones.

Actualmente las miradas se posan en la modelo barranquillera Daniela Acuña, con quien se ha estado vinculando afectivamente a Rodríguez durante las últimas semanas.

Valeria Castro Valencia

Redacción TENDENCIAS