El volante de la selección Colombia James Rodríguez siempre es objeto de discusión para la palestra mediática por sus actuaciones deportivas y por sus apariciones en redes sociales. Esta vez es tendencia en Instagram por presumir a su hija Salomé a través de una historia, que dejó ver lo orgulloso que está de la pequeña.



Estas es la publicación que james subió a sus redes sociales. Foto: Instagram:@jamesrodriguez10

Recuerde que Salomé es producto del amor que existió entre el ‘10’ y la empresaria Daniela Ospina que, entre otras cosas, es la hermana de David Ospina, el arquero del Al Nasr, equipo que milita en la liga de de Arabia Saudita.



Si bien el ex Real Madrid ya no tiene relación alguna con Daniela, ambos siguen al pendiente de su hija y, según mencionan algunos portales, mantienen una muy buena relación que se debe mantener en pro del bienestar de Salomé.



Pues bien, los más de 49.7 millones de seguidores que tiene el zurdo quedaron atónitos al ver lo grande que está la primogénita de James, quien le tomó una foto y la subió a sus historias. Ella ya tiene 9 años y es hermana Samuel Rodríguez, el segundo hijo del futbolista, que fue concebido por medio de un procedimiento 'in vitro'.

Presente futbolístico de James

Cabe resaltar que James Rodíguez tiene una posibilidad muy fuerte de llegar al fútbol de los Países Bajos o de regresar a un equipo inglés, pues es pretendido por el PSV Eindhoven y el West Ham. Sin embargo, su contrato con el equipo catarí va hasta 2024, por lo que su salida se ve bastante compleja.

James Rodríguez (der.), en el entrenamiento del Al Rayyan. Foto: Instagram: @alrayyansc

