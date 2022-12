El jugador del Olympiacos de Grecia y de la Selección Colombia, James Rodríguez, sigue siendo noticia y su vida amorosa es un tema de gran interés.



Muchos rumores se han vuelto cada vez más recurrentes dentro de la farándula y sobre todo acerca de la mujer que estaría en el corazón del futbolista, que sería la barranquillera Daniela Acuña.



​​El programa 'Lo se todo' subió un video a su cuenta oficial de Instagram, donde entrevistaron a la modelo. Luego de un piropo a su belleza le preguntan 'Esa belleza no pasa desapercibida, como no pasa desapercibida para James Rodríguez cómo le fue con él'.



Ante el comentario, Daniela muestra una cara de sorprendida y responde: "Ustedes son Lo sé todo, ustedes lo saben todo'.



En vista de que la modelo colombiana no negó el rumor muchos tomaron esto como una discreta confirmación sobre la posible relación que tendrían,



Por otro lado, las redes sociales también alimentan las especulaciones, teniendo en cuenta que las celebridades se siguen mutuamente y que las fotos de la modelo tienen constantemente la presencia del futbolista con uno de sus likes.



