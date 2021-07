James y los memes de su amargo reencuentro con el DT que lo ‘banqueó'

Hace pocas horas, Rafa Benítez fue anunciado como el nuevo director técnico del Everton.



El equipo inglés anunció la llegada de Benítez por medio de un video, de 22 segundos, en el cual se vio al entrenador español visitando las instalaciones de los ‘Toffees’.



Según un comunicado del Everton, Benítez firmó un contrato por tres temporadas e iniciará la preparación de la temporada 21/22 el próximo 5 de julio. Todo ocurrió después del ‘cachetazo’ de Carlo Ancelotti, quien, tras una temporada en el equipo de Merseyside, decidió retornar, de un momento a otro, al banquillo del Real Madrid.

Este cambio, al menos en los papeles, propiciaría el ‘amargo reencuentro’ entre Rafa Benítez y James Rodríguez, quien fue su dirigido en el Real Madrid durante la primera mitad de la temporada 15/16.



Vale destacar que la relación de Benítez y Rodríguez tuvo uno que otro ‘roce’.



Según el medio especializado ‘AS’, en su momento, tras la Copa América de Chile 2015, el entrenador le habría solicitado a este futbolista colombiano adelantar sus vacaciones para unirse a la pretemporada con el Madrid, pero Rodríguez no habría aceptado la petición.

Luego de un partido en ese entonces se le preguntó a Benítez por la ausencia de James, ante lo cual respondió: “Si no jugó es por una diferencia respecto a sus compañeros que se puede compensar con su calidad. No hay debate, es una decisión técnica y no personal".



De acuerdo con el medio citado, días después el futbolista habría respondido diciendo: “Estoy mejor que nunca”.



La llegada del entrenador español al Everton fue aprovechada por algunos internautas que compartieron toda clase de comentarios y memes sobre el tema.



Estos son algunos.

James Rodríguez al ver que es oficial lo de Rafa Benítez… pic.twitter.com/G5CZCiDx76 — Andrés Ramirez (@andrewkyoone) June 30, 2021

James Rodríguez en estos momentos. pic.twitter.com/8DmM1s925t — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) June 30, 2021

James rodriguez,viendo que lo persigue la banca x todos lados. pic.twitter.com/HmAExPk8mB — eagh (@ElkinGa41940103) June 30, 2021

James Rodriguez viendo el anunció de Rafa Benítez como nuevo entrenador del Everton. pic.twitter.com/PHoKdRgfG1 — MRØdegaard🇲🇽 (@MrORMFC) June 30, 2021

James Rodríguez al enterarse que Rafa Benítez es el nuevo DT del Everton. pic.twitter.com/dnXJGtc1nP — Eduardo Berrio (@berrioeduardo7) June 30, 2021

Aunque algunos consideran que la relación de Rodríguez y Benítez estuvo llena de sombras, vale destacar que en su momento el técnico español defendió al jugador colombiano tras un incidente extradeportivo que tuvo lugar en la ciudad de Madrid.



De acuerdo con ‘AS’, en enero de 2016, Rodríguez habría tenido un inconveniente con las autoridades españolas por manejar a alta velocidad.



Al ser preguntado por este tema, Benítez dijo: “Hablamos de un asunto privado. James es un buen chico, es serio. Él me ha dado sus explicaciones, nos dijo lo que pasó y a partir de ahí no hay nada más que decir”.



A pesar de esto, los internautas ‘activaron su creatividad’ y crearon todo tipo de imágenes en torno a las ‘no tan buenas noticias’ recibidas por el volante colombiano.

James Rodríguez nada más enterarse del fichaje de Benítez por el Everton: pic.twitter.com/OraQzHws2m — SERG13 (@sergimaister) June 30, 2021

Mientras tanto @jamesdrodriguez cuando llegue al @Everton y Benitez lo siente...porque si no se pone las pilas a jugar como el sabe,su hija amiga la banca lo espera. pic.twitter.com/PP1Xc0hode — Yo (@casgutha) July 1, 2021

James Rodríguez al enterarse que Rafa Benítez es el nuevo técnico del Everton. 😂😂😂 pic.twitter.com/mzW2noDOnZ — Sebastián Moreno (@SebasMoreno_21) June 30, 2021

Everton y Rafael Benítez (61) llegan a un acuerdo para que el director técnico Español sea el nuevo entrenador del Everton a partir de la temporada 2021-22 tras haber acordado términos y términos personales entre el DT y el club. pic.twitter.com/oZxCIl2HGJ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 26, 2021

Los números de James con Benítez

Aunque el técnico español solamente duró seis meses en el Real Madrid, Rodríguez tuvo la oportunidad de jugar.



Según ‘AS’, el futbolista colombiano disputó 11 partidos, de los cuales en nueve inició como titular. Además marcó tres goles y dio cuatro asistencias.



En total jugó 684 minutos y fue convocado en 14 encuentros.



Vale destacar que la salida de Benítez del Real Madrid se dio luego de perder contra el FC Barcelona 0-4.



Posteriormente, el técnico madrileño dirigió al Newcastle desde 2016 hasta 2019 y luego se fue a entrenar al Dalian Pro, de China.



Curiosamente, la salida de Benítez del Madrid le abrió las puertas a otro entrenador con quien James, para bien o para mal, siempre es relacionado: Zinedine Zidane.

